Ondt i halsen og hoste: Testcentre har fået mere travlt

Der har været mere travlt end normalt i landets testcentre de seneste dage, hvor der samtidig har været de højeste smittetal i to måneder.

Fredag blev der registreret knap 80.000 PCR-test i Danmark, mens der til sammenligning har været omkring 50.000 daglige test de 14 dage forinden.

I Region Nordjylland har man oplevet kø ved testcentrene på det seneste, og fredag valgte man at skrue op ved at sætte flere podere ind, og derudover åbner der yderligere to testcentre.

- Vi kan se, at der har været stigende smittetal, og derfor er der flere, der gerne vil testes, siger regionrådsformand Ulla Astman (S).

- Vi har haft kø de sidste par dage. Det kan være en barriere for at blive testet, især når vejret er dårligt, og det kan være, at man giver op. Det vil vi gerne undgå, og derfor har vi skruet op, siger hun.

På landsplan er der i øjeblikket kapacitet til at foretage 100.000 PCR-test om dagen.

Region Sjælland oplyser til DR, at man følger udviklingen i efterspørgslen på test og vil se på, om der skal skrues op, hvis det bliver nødvendigt.

I Region Syddanmark er meldingen, at der er gode muligheder for at bestille tid til en test.

Den større efterspørgsel på test skal ses i lyset af, at der er stigende smitte med corona i øjeblikket. Derudover er der flere, som oplever symptomer, der kan minde om corona.

På Aarhus Universitet har man under hele coronapandemien undersøgt befolkningens adfærd og symptomer.

I august svarede omkring 10 procent, at de inden for den seneste uge havde hostet, mens det nu er omkring 20 procent.

I samme periode er andelen, der angiver at have ondt i halsen, cirka fordoblet til omkring 15 procent.

Derudover har der i den forgange uge været flere opråb om at huske at tage en test, hvis man har symptomer - blandt andet fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

- Vi kan se i vores data, at flere borgere har symptomer, der kan være coronarelaterede, siger professor Michael Bang Petersen, der står i spidsen for projektet på Aarhus Universitet.

- Og når man samtidig ser opfordringer til at blive testet, så er det formentlig med til at øge tilgangen til test, siger han.

Michael Bang Petersen kalder det vigtigt, at myndighederne tilpasser testkapaciteten til, hvor mange der har brug for at tage en test, da det kan afholde nogle fra at blive testet, hvis det er for besværligt.

- Den vigtigste faktor til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger er, om man mener, at man er med til at løse et væsentligt problem.

- Men derudover spiller det ind, om det har nogle væsentlige omkostninger - altså hvor langt man skal rejse for at kunne blive testet, og hvor lang tid man skal stå i kø, siger han.