Studiets resultater fik WHO og Lægemiddelstyrelsen til at sætte en stopper for forsøg, hvor hydroxykloirokin blev brugt til behandling af coronapatienter. (Arkivfoto)

Omtalt coronastudie med malariamedicin skal granskes

Tidsskriftet The Lancet vil undersøge studie, efter at en række forskere har kritiseret dets datagrundlag.

Tidsskriftet The Lancet vil igangsætte en undersøgelse af et omtalt studie med malariamidlet hydroxyklorokin.

Det skriver The Lancet på sin hjemmeside.

I studiet blev brugen af hydroxyklorokin til coronapatienter forbundet med overdødelighed og alvorlige hjerteproblemer.

Undersøgelsen skal foretages af en uafhængig gruppe, som skal undersøge validiteten af studiets data. The Lancet forventer, at der kommer en hurtig afklaring på undersøgelsen.

Studiet skal undersøges, da det har været udsat for kritik. Blandt andet i et åbent brev, som 180 fagfolk har skrevet under på.

En af underskriverne er den danske overlæge Jens-Ulrik Jensen, som har stået i spidsen for et af de danske forsøg, hvor coronapatienter er blevet behandlet med hydroxyklorokin.

I brevet fremhæves en række kritikpunkter. Heriblandt en kritik af de data, som studiet er baseret på.

Kritikken handler blandt andet om, at studiet ikke har været åbent om dataene om de 96.032 Covid-19-patienter fra hele verden, som studiet er lavet ud fra.

Derudover kritiseres studiet for, at man ikke har taget højde for andre faktorer, som kan påvirke studiets resultater.

Hydroxyklorokin er en type medicin, som er godkendt til behandling af hudsygdomme og gigt samt til forebyggelse af malaria.

Resultaterne fra studiet fik WHO og Lægemiddelstyrelsen til at standse forsøg med hydroxyklorokin. Herunder fem danske studier, hvor coronapatienter blev behandlet med præparatet.

Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, skriver på Twitter, at man er opmærksom på kritikken og undersøgelsen af studiet.

- Vi følger sagen tæt og vil følge op i takt med, at der kommer nye oplysninger, skriver han på Twitter.

Lægemiddelstyrelsen vil ikke yderligere kommentere undersøgelsen af studiet.