Omstridte sprøjtemidler bliver forbudt i EU

Efter forslag fra EU-Kommissionen var der fredag flertal blandt medlemslandene for at forbyde de to sprøjtemidler.

Det skal ikke længere være tilladt at anvende sprøjtemidlerne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i nogen EU-lande.

Sprøjtemidlerne bliver typisk anvendt til at bekæmpe insekter i forbindelse med dyrkning af frugt og grønt, eksempelvis bananer.

Danmark har siden august presset på for at få et forbud mod de omstridte sprøjtemidler.

Derfor glæder det fødevareminister Mogens Jensen (S), at der nu kommer et forbud, der gælder hele EU.

Der har været et totalforbud mod at anvende de to sprøjtemidler i Danmark siden 2012.

- Vi skal ikke tillade sprøjtemidler, der udgør en sundhedsrisiko for forbrugeren - hverken i Danmark eller i resten af EU. Derfor er jeg glad for, at vi har fået det her forbud.

- Et EU-forbud er den bedste beskyttelse af forbrugerne, vi kan få. Det er noget, jeg har arbejdet hårdt på som minister, og jeg mener også, at det skyldes et hårdt, dansk pres, siger han.

Der er endnu ikke en klar dato for, hvornår det nye forbud skal være implementeret.

Men indtil det er sikret, at fødevarer ikke indeholder sprøjtemidlerne, vil Fødevarestyrelsen fortsætte med at føre kontrol med importeret frugt og grønt i Danmark.

- Fødevarestyrelsen skal sikre, at partier af frugt og grønt - der indeholder rester af de her stoffer - vil blive fjernet. Det skal sikre beskyttelsen af de danske forbrugere, siger Mogens Jensen.

Det nye forbud betyder indtil videre kun, at det bliver forbudt at anvende de to sprøjtemidler i EU.

Men det vil ikke være forbudt at importere og sælge varer fra tredjelande, hvor stofferne er brugt.

Mogens Jensen forventer, at EU-Kommissionen i begyndelsen af det nye år vil fremsætte et forslag om et fuldstændigt forbud mod indhold af sprøjtemidlerne i fødevarer, der sælges i EU.

Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (Efsa) kom i august med en undersøgelse, hvor agenturet anbefalede, at EU næste år fjerner stofferne fra listen af godkendte insektmidler - på grund af en sundhedsmæssig risiko.

Det fik i november flere danske supermarkeder til at melde ud, at de fra det nye år kun vil sælge økologiske bananer, hvor sprøjtemidlerne ikke benyttes.

Stoppet af salget af de konventionelle bananer sker netop for at undgå chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl.