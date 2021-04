Mattias Tesfaye (S) vil om få uger fremsætte et lovforslag om, at bandekriminelle skal kunne fratages statsborgerskab.

Omstridt lov om fratagelse af statsborgerskab nærmer sig

Om få uger vil regeringen fremsætte et lovforslag om, at bandekriminelle skal kunne fratages statsborgerskab.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) håber, at regeringen inden sommerferien kan have gennemført et lovforslag, der vil udvide gruppen af kriminelle, der kan få frataget deres statsborgerskab ved dom.

For nuværende omfatter det blandt andet "forbrydelser mod statens selvstændighed" og "forbrydelser mod statsforfatningen, øverste myndigheder og terrorisme."

Men om få uger fremsætter regeringen forslag om, at det også skal tælle bandekriminelle. Regeringen har for længe siden fremlagt idéen, der altså nu er rykket tættere på.

- De eksisterende bestemmelser i loven har ført til frakendelse af statsborgerskab i seks tilfælde. De bestemmelser vil vi udvide. Vi vil fremvise en klar juridisk tekst om, hvordan bandekriminelle kan være inkluderet.

- Det vil ikke dreje sig om hundredvis af mennesker. Men det handler om bandekriminelle, der vil være til fare for statens vitale interesser. Her er vurderingen, at det vil konflikter mellem grupper af kriminelle kunne udgøre, siger Mattias Tesfaye.

Der vil være tale om kriminelle med dobbelt statsborgerskab.

Tidligere har det været til debat, om bandekriminalitet har været omfattet af de internationale konventioner når det kommer til forbrydelser så alvorlige, at de kan føre til fratagelse af statsborgerskab. En af de absolut hårdeste sanktioner i straffesystemet.

- Nogle gange kan de her voldeligt konflikter med trusler, intimidering og vold være så voldsomme, at de kan danne grundlag for fratagelse af statsborgerskab.

- De udfordrer de grundlæggende samfundsstrukturer på en måde, vi ikke har set før, siger Mattias Tesfaye.

Han afviser, at der er tale om en glidebane, hvor flere og flere typer kriminalitet kan føre til, at domstole kan fratage statsborgerskab.

- De internationale konventioner sætter nogle helt naturlige grænser, nemlig at det skal være til alvorlig skade for statens vitale interesser. Så det skal ikke - og det bliver ikke - straffe for helt almindelig kriminalitet.

- Vi udvider her, fordi juristerne har den vurdering, at noget bandekriminalitet kan være så alvorlig, at det kan være til fare for statens vitale interesser, siger Mattias Tesfaye.

I oktober udtalte både Venstre og Dansk Folkeparti støtte til idéen, hvilket sikrer et stort flertal.

Støttepartiet Enhedslisten var imod:

- Der er gået mode i at fratage statsborgerskab. Det skal stoppe nu. At fratage folk statsborgerskabet løser intet, sagde retsordfører for Enhedslisten, Rosa Lund, på det tidspunkt.