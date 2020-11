Ifølge Bjarke Larsen, forlagschef på forlaget Pressto, vidner salgstallene om, at Højskolesangbogen ikke kun købes af folk i højskoleverdenen, men at den har en status, som gør, at den indkøbes til utallige folkelige, foreningsmæssige sammenhænge samt af en masse sanginteresserede privatpersoner.

Omstridt højskolesangbog er populær: 75.000 solgt på fem dage

Danskernes interesse for fædrelandssange, gamle og nye salmer, Grundtvig, Benny Andersen og Kim Larsen, Isam B's ramadansang og alle de andre tekster og melodier i Højskolesangbogen ser ud til at slå alle rekorder.

Fem dage efter at den nye, 19. udgave udkom, har antallet af solgte højskolesangbøger rundet 75.000 eksemplarer, skriver Kristeligt Dagblad.

- Nu skal jeg prøve at formulere mig afdæmpet.

- Det her er et meget tilfredsstillende salg, som vidner om, hvor stor folkelig interesse der er for Højskolesangbogen i Danmark, siger Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening, som udgiver sangbogen, til avisen.

Hun tilføjer, at salgstallet overgår det tilsvarende tal, en lille uge efter at den 18. udgave var udgivet i 2006.

- Der er kun gået kort tid, og mange ting spiller ind. For eksempel nærmer vi os jul. Men som det ser ud nu, klarer den 19. udgave sig bedre end den 18. - og den klarede sig ellers vældig, vældig godt, siger hun.

I alt har den 18. udgave solgt mere end 400.000 eksemplarer og er en af de seneste to årtiers største bestsellere på dansk.

Lægger man alle 19 udgaver, der er kommet siden 1894, sammen, har sangskatten nu solgt i omkring tre millioner eksemplarer i alt.

Ifølge Bjarke Larsen, forlagschef på forlaget Pressto, vidner salgstallene om, at Højskolesangbogen ikke kun købes af folk i højskoleverdenen, men at den har en status, som gør, at den indkøbes til utallige folkelige, foreningsmæssige sammenhænge samt af en masse sanginteresserede privatpersoner.

- Et salgstal på 75.000 på fem dage er voldsomt imponerende. Det er kun ganske få bøger i Danmark, som hvert år kommer op på det niveau.

- Vi skal her sammenligne med de bedst sælgende krimier af Jussi Adler Olsen og den slags, siger Bjarke Larsen til Kristeligt Dagblad.

Han vurderer, at det høje salgstal skyldes højskolesangbogsudvalgets evne til både at videregive kulturarven og at tilføje noget nyt, mange vil interessere sig for.

Både Bjarke Larsen og Elsebeth Gerner Nielsen tvivler på, at medieomtalen af Isam B's "Ramadan i København" spiller hovedrollen i de høje salgstal.

Måske har debatten om sangen øget kendskabet til, at der er udkommet en ny sangbog, men køberne er efter Bjarke Larsens vurdering gået efter det samlede indhold.