Omstridt forlig med skattesnydere var lovligt

Dengang fik Skattestyrelsen kritik for, at personerne bag 61 amerikanske pensionsplaner slap for billigt.

I et nyt notat fastslår Rigsrevisionen dog, at Skattestyrelsen var i sin gode ret til at indgå forliget.

I notatet kan Rigsrevisionen dog ikke vurdere, om Skattestyrelsens beslutning var den mest hensigtsmæssige. Eller om det ville have været bedre at rejse en civilsag for en domstol.

Fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen Steen Bechmann Jacobsen mener dog, at forliget er "godt for Danmark":

- Når vi nu ikke har mulighed for bare at offentliggøre forliget, er jeg glad for, at Rigsrevisionen nu har gennemgået det og har vurderet, at det var lovligt at indgå forliget, og at vi har lagt vægt på relevante hensyn, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Sagen udgør en del af den store udbytteskattesag, hvor i alt 12,7 milliarder kroner uberettiget er trukket ud den danske statskasse.

Ifølge Rigsrevisionens notat handler denne del af sagen om 2,9 milliarder kroner. De penge har de 61 pensionsplaner uretmæssigt ansøgt om at få udbetalt i udbytterefusion.

De 2,9 milliarder kroner er altså penge, som danske skatteydere har indbetalt til statskassen. Men i stedet for at gå til skoler, sygehuse og politi er pengene blevet udbetalt til amerikanske bagmænd. Via fiktive aktier har bagmændene krævet at få refusion for udbytteskat på 2,9 milliarder kroner.

Personerne bag de 61 amerikanske pensionsplaner slipper dog med kun at skulle betale 1,6 milliarder kroner af de 2,9 milliarder kroner tilbage.

Bagmændene havde nemlig brugt 1,3 milliarder kroner af de danske skatteyderes penge på at gennemføre svindlen.

De 1,3 milliarder kroner blev blandt andet betalt i administrationsgebyr. Gebyrerne gik til fire såkaldte custodians, der udstedte dokumentation for ejerskab af de fiktive aktier.

Som følge af forliget har Skattestyrelsen dog forpligtet sig til at frafalde alle civile krav i forhold til det fulde refusionsbeløb over for de 61 pensionsplaner. I stedet vil man forsøge at få pengene ud af de fire custodians og betalingsagenter i sagen.

Dermed slipper bagmændene bag pensionsplanerne økonomisk med blot at betale det beløb tilbage, som de selv netto har fået udbetalt.

Skatteyderne må så håbe, at det lykkes Skattestyrelsen at få de resterende penge ud af dem, der har udstedt dokumentationen for de fiktive aktier.

Mens bagmændene dermed slipper for yderligere civilretlige søgsmål, kan personerne fortsat blive retsforfulgt strafferetligt. Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), der står for strafforfølgelsen.