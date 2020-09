Omstridt forfatter udgiver børnekoran med Muhammed-tegninger

Bogen "De skyggefulde haver - den illustrerede koran", der udgives på forfatterens eget forlag, udkommer på 15-årsdagen for Jyllands-Postens publicering af Muhammed-tegningerne.

I 2005 udgav Kåre Bluitgen en illustreret bog om profetens liv, som indirekte blev begyndelsen på Muhammed-krisen.

Det skyldtes, at han ikke kunne finde en tegner til bogen, der ville stå frem med navn.

Det var kort fortalt anledningen til, at Jyllands-Posten så nærmere på omfanget af selvcensur og på den baggrund trykte 12 Muhammed-tegninger.

Også denne gang har Kåre Bluitgen haft problemer med at finde en tegner. Ingen tegnere i Danmark meldte sig i Bluitgens søgen. Og derfor står den amerikanske illustrator Bosch Fawstin bag bogens illustrationer.

Thomas Hoffmann, der er professor i koran- og islamstudier på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, har læst Bluitgens illustrerede koran.

- Det er et typisk Kåre Bluitgen-projekt. Det er et oplysningsprojekt, men det er også religionskritisk, siger han.

Han påpeger, at særligt illustrationerne fokuserer på de mere dystre og uhyggelige passager af Koranen, frem for de mere positive aspekter.

Alligevel vurderer Thomas Hoffmann, at modtagelsen af illustrationerne af Muhammed vil være ganske anderledes end i 2005.

- Jeg tror, at mange af dem, der blev meget forargede for 15 år siden måske bare vil ryste på hovedet. For der sker voldsommere ting i verden nu, og kritikken af islam er blevet skruet meget op, siger han.

Han peger som eksempel på Rasmus Paludans afbrændinger af Koranen og en generelt mere polariseret debat om islam.

- Det er jo i en hel anden demonstrativ og provokativ skala end Kåre Bluitgens mere traditionelle religionskritik, siger Thomas Hoffmann.

Kåre Bluitgen kalder i sin pressemeddelelse bogen for "verdens første billedkoran" - og det er det også, så vidt Thomas Hoffmann er bekendt.

- Der findes masser af muslimsk børnemateriale, der er illustreret. Men så vidt jeg ved, findes der ingen deciderede koraner. Så på den måde er det interessant også rent forskningsmæssigt, siger han.