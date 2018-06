Omskæringsforbud for raske drenge ryger i Folketinget

Et borgerforslag om indførelse af 18 år som mindstealder for omskæring af raske børn har opnået det nødvendige antal støtter og er derfor klar til behandling i Folketinget.

Dermed skal forslaget tages op i Folketinget og sendes til afstemning.

Det er medlemmer af foreningen Intact Denmark, der har stillet forslaget. Foreningen arbejder for børns ret til at bestemme over egen krop.

- Vi er rigtigt glade, men det er nu, det store arbejde for alvor går i gang. Det her er jo bare et vigtigt, men lille skridt på vejen, siger Lena Nyhus, der er forkvinde for Intact Denmark.

Forslaget blev stillet 1. februar, og det har altså taget fire måneder at nå det påkrævede antal støtter.

- Vi troede, at det ville gå stærkere at få de 50.000 stemmer hjem.

- Men fordi forslaget har været omtalt så meget, har mange haft den opfattelse, at det allerede havde samlet tilstrækkeligt med støtter, siger forkvinden.

Flere af Folketingets partier har udtrykt betænkeligheder ved at begrænse mulighederne for at omskære børn.

Blandt andet er der bekymring for, hvordan andre lande - særligt muslimske - vil reagere, hvis det bliver vedtaget.

Flere politikere har desuden kritiseret, at forslaget samtidig vil åbne for omskæring af kvinder over 18 år i et forsøg på at ligestille mænd og kvinder.

Også Det Jødiske Samfund har protesteret mod forslaget med henvisning til, at det er en vigtig del af jødedommen, som har været praktiseret i Danmark i 400 år.

Derfor er Lena Nyhus også klar over, at det går op ad bakke herfra.

- Vi er enige med et flertal i befolkningen og i Folketinget i, at omskæring af raske børn er noget skidt. Vi mangler bare at få opbakning til et forbud.

- Men når der er tale om så gammel og betydende en tradition, så er det nødvendigt med en massiv oplysningsindsats i forbindelse med forslaget, og det håber jeg, at Folketinget vil være garant for, siger hun.

Folketingets Administration skriver i bemærkningerne til forslaget, at det muligvis kan være i strid med Grundlovens paragraf 67, der omhandler religionsfrihed.

Det vil blive vurderet nærmere, inden forslaget behandles i Folketinget.

Der er tredje gang, at et borgerforslag når de krævede 50.000 stemmer, siden ordningen blev indført i begyndelsen af året.

Det har i øvrigt været forbudt at omskære kvinder i Danmark siden 2003.

/ritzau