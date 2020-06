Omkring 300 danskere er fortsat strandet i udlandet

I Europa er lufthavne og grænser begyndt at åbne igen. Men der er fortsat omkring 300 danskere, der er strandet i Indien, Pakistan, Irak og Colombia, hvor aflyste fly og lokale restriktioner gør det svært at rejse hjem. Her ses vagter i Københavns Lufthavn, hvor det nu er påkrævet at bære ansigtsmaske. (Arkivfoto).

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix