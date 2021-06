Omar El-Husseins bror får ikke millionerstatning for fængsling

Omar El-Husseins bror blev i 2015 sigtet for at have deltaget i brorens terrorangreb på Krudttønden og synagogen i København, hvor to personer blev slået ihjel.

Men fredag står det klart, at han ikke får en krone. Østre Landsret har således stadfæstet byrettens dom fra maj 2020, oplyser mandens advokat, Rolf Gregersen.

Landsretten har lagt vægt på det samme, som byretten gjorde. Broren udviste ifølge retten "egen skyld" - han var altså selv ude om, at han blev mistænkt, og at varetægtsfængslingen varede så længe.

Det er til trods for, at anklagemyndigheden efter de 329 dage besluttede, at der ikke var grundlag for at tiltale ham i sagen.

Rolf Gregersen vil "hurtigst muligt" søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Det er ifølge advokaten realistisk, fordi terrorsagen er så usædvanlig, at man mangler noget at sammenligne med.

- Når der foregår en terrorsag med drab som en af de første i Danmark, er det klart, at man tillader politiet ret vidtgående beføjelser med hensyn til at få folk varetægtsfængslet, og retten giver dem meget lang snor.

- Jeg forstår godt, at man er mere villig til at fængsle i en sag af den karakter, hvor man skal optrevle det hele. Men så må man også bare sige, at når der går en forkert fisk i nettet, så skal man betale erstatning.

Den nu 24-årige bror havde dagen før angrebet ved Krudttønden købt en skudsikker vest til Omar El-Hussein, ligesom han 11 dage inden lånte sit kreditkort til ham, så denne kunne købe en dolk på nettet.

Anklagemyndigheden har også fremlagt, at han på et tidspunkt mellem de to angreb i København havde givet sin baseballkasket til Omar El-Hussein, som han blev set med.

Retten lagde blandt andet vægt på, at broren ikke ville sige, hvem han havde givet sin kasket til.

Ifølge Rolf Gregersen er kasketten "fuldstændig uinteressant", og han forstår ikke, hvor det skulle spille en rolle i sagen.

Hele grundlaget for den næsten et år lange fængsling er for tyndt, siger Rolf Gregersen.

- Det, man kan bebrejde ham, er så lidt, at det ikke bør fratage ham retten til erstatning. Og slet ikke den fulde erstatning. Man kan altid diskutere, om man skal reducere den, siger han.

Broren har fået ptsd af den lange varetægtsfængsling, siger advokaten.

Det var i februar 2015, at Omar El-Hussein udførte sit terrorangreb ved et debatmøde på Krudttønden om ytringsfrihed, kunst og blasfemi og dels ved synagogen.

Filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan mistede livet. Nogle timer efter det sidste angreb blev El-Hussein dræbt af politiet under en skudveksling.