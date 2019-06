Olsen Dyhr: Der er lys for enden af tunnelen

Efter ti timers forhandlinger om at danne en ny regering mandag siger SF-formand Pia Olsen Dyhr tirsdag, at "den store tegning er ved at falde på plads".

- Jeg synes, at status er, at den store tegning er ved at falde på plads, men at der også er nogle knaster. Og det er det, der er udfordringen lige nu, siger hun.

Pia Olsen Dyhr vil ikke komme nærmere ind på, om der er bestemte dele af forhandlingerne, de begynder at kunne lukke. I stedet siger hun:

- Man kan begynde at se konturerne af noget, der betyder, at vi får et anderledes Danmark. Det er både på det grønne, velfærd og børn, hvor jeg synes, at det her bliver et progressivt projekt.

Forhandlingerne om en ny regering fik ellers en noget dramatisk afslutning sent mandag aften.

Da de tre mulige støttepartier - SF, Enhedslisten og Radikale Venstre - omkring klokken 23 forlod lokalet på Christiansborg, hvor der forhandles om at danne regering, kunne pressen kun få kortfattede kommentarer.

Partierne har efterhånden forhandlet med Socialdemokratiet i 19 dage, og de store udfordringer er særligt i forhold til økonomisk politisk og udlændinge.

Adspurgt til, hvad der kom ud af forhandlingsmødet, siger Pia Olsen Dyhr dog, at hun opfattede mødet som "meget nyttigt", men:

- Alle bliver også nødt til at bøje sig nu. Det er det, der er udfordringen. Samtidig med at man skal kunne se sig selv i det.

- Men jeg aner noget lys for enden af tunnelen, og det er egentlig det, jeg synes, er det vigtigste ved det her. Der er en vej derhen.

Spørgsmål: Så tror du, at I lykkes?

- Jeg vil ikke sige, at den er hjemme. Men jeg synes sådan set, at der begynder at være nogle lyspunkter derude, ja, siger Pia Olsen Dyhr.