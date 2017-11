Olieselskab frifindes i stor bedragerisag

Tiltalen drejede sig om, at selskabet i løbet af tre år skulle have leveret for lidt brændstof til et malaysisk rederi, Pacific Inter-Link, og at der i den forbindelse var sket bedrageri for 24,3 millioner kroner.

Under sagen i landsretten er der imidlertid fremlagt nye oplysninger fra de tiltaltes forsvarer, og dommerne er nået frem til, at Bagmandspolitiet ikke har ført bevis for, at Monjasa ikke leverede den mængde olie, som Pacific Inter-Link blev faktureret for.

Leverancerne skete i tre år fra december 2010 og frem til november 2013. Oprindeligt havde Pacific Inter-Link mistanke om, at skibsbesætninger havde samarbejdet med Monjasa om den påståede svindel.

Teorien var, at besætningerne gav rederiet besked om, at der var brug for større mængder brændstof, end det faktisk var tilfældet. På den måde blev der bestilt og betalt for alt for store leverancer.

Men på et senere tidspunkt tilbagekaldte rederiet politianmeldelsen mod Monjasa A/S, ligesom der blev indgået et forlig mellem parterne.

Rederiets begrundelse for forliget var, at der nu var fremlagt leverandørfakturaer med mængder, der svarede til de mængder, som Monjasa havde faktureret selskabet for.

Netop dette forløb indgår som en del af landsrettens begrundelse for frifindelsen.

I forliget betalte Monjasa rederiet 3,8 millioner dollar. Det kan ikke afvises, at baggrunden var, at rederiet havde fundet ud af, at en del af brændstoffet ikke havde været ISO-certificeret, og at det danske selskab dermed havde scoret en betydelig fortjeneste på leverancerne, som rederiet krævede - og fik - en andel af.

I det oprindelige anklageskrift fra Bagmandspolitiet var også en anden topchef i selskabet tiltalt. Men han blev frifundet allerede i forbindelse med byrettens dom, som blev afsagt i september sidste år.