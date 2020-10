Oliegigant: Der mangler klarhed om olieudvinding i Nordsøen

Det er det franske olieselskab Totals begrundelse for, hvorfor selskabet torsdag har trukket sin ansøgning.

Der har ikke været tilstrækkelig klarhed omkring den 8. udbudsrunde, hvor olieselskaber kan ansøge om at udvinde olie i Nordsøen frem til midten af 2050'erne.

Det siger Ole Hansen, der er ansvarlig for udvikling af Totals danske aktiviteter i Nordsøen, i en pressemeddelelse.

- Beslutningen om at trække ansøgningen fra udbudsrunden afspejler et behov for klarhed omkring store investeringer, som har indflydelse på vores langsigtede planlægning, siger han.

Han tilføjer, at Total fortsat vil fokusere på sine nuværende licenser i den danske Nordsø.

- Vi vil evaluere mulighederne for nye efterforskningslicenser, når de fremtidige vilkår er afklaret, lyder det.

Efter at Total har trukket sin ansøgning til 8. udbudsrunde, er der fortsat to ansøgninger på bordet.

Men Totals beslutning har skabt usikkerhed om den fremtidige olieudvinding i Nordsøen. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S).

Derfor har han torsdag oplyst, at regeringen indkalder til forhandlinger om den fremtidige udvinding.

Fra regeringens støttepartier har der været stor modstand mod at tillade olieudvinding efter 2050.

Det hænger blandt andet sammen med målsætningen om, at Danmark skal være klimaneutralt i 2050.

Den 8. udbudsrunde skulle egentligt have været afgjort allerede sidste sommer.

Men Dan Jørgensen har flere gange besluttet at udskyde beslutningen.

Det er blandt andet blevet begrundet med, at der var behov for mere tid. Der er også behov for mere viden om de klimamæssige og økonomiske konsekvenser.

Klimarådet, der rådgiver regeringen i klimaspørgsmål, har tidligere i år anbefalet regeringen at aflyse 8. udbudsrunde. Det har regeringen forholdt sig tøvende til.