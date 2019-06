Oliedirektør afviser svindel: Grænse for kreditter var flydende

Han blev sidste år idømt halvandet års fængsel for at have påført OW Bunker et tab på op mod en halv milliard kroner.

Retten i Aalborg fandt, at han havde overskredet en kreditramme på 10 millioner dollar og lavet handler uden om koncernens bogføringssystem.

Men Lars Møller bestrider, at der overhovedet var en kreditgrænse.

- Grænsen var flydende, siger den 45-årige eksdirektør i retten.

- Der var ikke noget maksimum, supplerer Lars Møller, der har smøget ærmerne op, mens han bliver udspurgt af senioranklager Marie Tullin.

Singapore-selskabet var tilsyneladende en stor succes. De solgte skibsbrændstof i stor stil. Specielt til samhandelspartneren Tankoil.

Tankoil var ifølge Lars Møllers forståelse ikke en kunde, men en underleverandør.

Det var ifølge direktøren et mellemled mellem Singapore-datterselskabet og de egentlige kunder, som var store rederier.

Og kreditgrænsen gjaldt ikke for sådanne underleverandører, siger den tidligere direktør.

Dynamic Oil Trading havde en sindrigt system for dets handler med Tankoil. Skibsbrændstof blev handlet frem og tilbage mellem de to selskaber, og for hver gang tjente Dynamic Oil Trading på handlerne.

Stille og roligt voksede Tankoils ubetalte regninger til Dynamic Oil Trading.

Lars Møller forklarer, at man på Singapore-kontoret gjorde meget for at forsøge at kradse pengene ind.

Man forsøgte blandt andet at tage pant i en båd, som ejeren af Tankoil havde. Desuden forsøgte man at tage pant i hans hus.

- De betalte penge hver måned. At de ikke betalte det hele er en anden sag. Men da jeg sad i situationen, var jeg ikke i tvivl om, at de ville betale pengene tilbage. Det var et udestående, ikke et tab, siger han.

7. november 2014 gik OW Bunker konkurs - otte måneder efter, at selskabet var blevet børsnoteret. Tabet i Singapore var en væsentlig del af forklaringen.

Vestre Landsret ventes at afgøre ankesagen i næste uge.