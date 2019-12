Ole Espersen blev minister trods PET-advarsel

Men den daværende socialdemokratiske statsminister undlod at følge advarslerne, og derfor nåede Ole Espersen knap to år som justitsminister, inden Socialdemokratiet i september 1982 måtte afgive regeringsmagten.

Han blev udnævnt til justitsminister i januar 1981, selv om Politiets Efterretningstjeneste (PET) frarådede Anker Jørgensen at gøre det.

Årsagen til PET's skepsis var, at Ole Espersen, som fredag den 20. december fylder 85 år, havde mødt sovjetiske diplomater. Men det valgte Anker Jørgensen altså at se stort på.

- Der var tale om et forsøg på at miskreditere mig fra nogen, som ikke brød sig om at få mig som minister, sagde Ole Espersen til Jyllands-Posten, da han for fem år siden blev 80 år.

- Hvis man gerne vil huskes for noget, er det ikke lige den slags ting, sagde han i samme interview.

Ole Espersen huskes dog for meget andet end selve udnævnelsen som justitsminister.

Han stod som justitsminister for en human retspolitik, og i 2011 kritiserede han Socialdemokratiet og SF for at kopiere den daværende VK-regerings stramme politik på området.

Den daværende formand for Socialdemokratiet, Helle Thorning-Schmidt, lagde dengang afstand til ham med ordene: "Jeg tror, at vi hægtede Ole Espersen af for ti år siden".

Bornholmeren Espersen blev i 1959 uddannet cand.jur. og blev ansat i Justitsministeriet, inden han i 1971 blev professor i statsforfatningsret ved Københavns Universitet.

Her vendte han senere tilbage som professor i folkeret, efter at hans tid som medlem af Folketinget i 1994 var afsluttet efter 21 år på tinge.

Ole Espersen blev kommissær for demokratiske institutioner og menneskerettigheder ved Østersørådet, og han var også formand for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder.

Ole Espersen var i to omgange desuden formand for det daværende Radiorådet.