Oldefar i Tivoli gav inspiration til succes

Læserne ville sikre sig at være de første til at fordybe sig i kærlighedshistorien mellem bogens hovedperson, Ida Hammershøi, og hendes mand, maleren Vilhelm Hammershøi.

For hvem var den unge kvinde, der forlod det jævne hjem i Stubbekøbing for at flytte ind i de højloftede stuer på Christianshavn, hvor hun sad model for sin verdensberømte mand.

Det stod ellers ingen steder skrevet, at Jesper Wung-Sung, der fylder 50 år den 23. maj, skulle blive en af landets mest læste forfattere.

Da han var barn i Marstal på Ærø, gik han mest op i fodbold, piger og øl, har han fortalt til Ud & Se.

- Det var meget mainstream, jeg lå og puttede mig som et får midt i flokken. Jeg er ikke kommet til at skrive, fordi jeg har været en del af et litterært miljø.

Først da han begyndte i gymnasiet i Svendborg, fik han øje på litteraturen. Han læste bøger for at blive klogere, og siden blev han litteraturstuderende på Københavns Universitet, hvor han også var tilmeldt dansk og engelsk.

Ingen af studierne gjorde han færdig.

Til gengæld er bøgerne flydt fra ham. Flere end 40 udgivelser er det blevet til - blandt dem noveller, ungdomsbøger, digtsamlinger, billedbøger og romaner.

Og det fortsætter, for Jesper Wung-Sung kan ikke leve uden at skrive.

Der går ikke en dag, uden at han sætter sig ved tastaturet, og kniber det med tiden, tager han natten i brug.

Han debuterede i 1998 med novellesamlingen "To ryk og en aflevering", som i korte sætninger skildrer hjemstavnen med grillbaren, fodboldbanen og værtshuset.

For den fik han BogForums debutantpris.

Men det var romanen "En anden gren" fra 2017, der for alvor gjorde det ualmindelige navn kendt i en bredere kreds.

I den fortæller Jesper Wung-Sung historien om sin egen kinesiske oldefar, San Wung-Sung, der kom til Danmark og blev en del af Tivolis menneskeudstilling i 1902.

Oldefaren giftede sig med bagerdatteren Ingeborg Danielsen, der blev forfatterens oldemor.

De fandt kærligheden i hinanden, men hos omverdenen mødte de modstand. Han for sin lange hårpisk og hun for at vælge en, der var anderledes.

Gennem hele ægteskabet måtte San tage bagtrappen, når de besøgte hendes familie.

Anmelderne var enstemmigt begejstrede, og Jesper Wung-Sung vandt boghandlerprisen De Gyldne Laurbær.

Han er gift med lærer og bibliotekar Christina Wung-Sung.

Parret bor i Svendborg med deres to sønner.