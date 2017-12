Officielt: S og LA deler borgmesterpost i Slagelse

Fredag faldt det på plads, at S og LA deler borgmesterposten i Slagelse, selv om blå blok forsøgte at forhindre det til det sidste.

Et flertal i Slagelse byråd er enig om en konstituering, som gør John Dyrby Paulsen (S) til borgmester i to år, mens Villum Christensen (LA) kan overtage derefter.

Venstre, DF og De Radikale forsøgte at få borgmestervalget udskudt en uge, men blev nedstemt på det konstituerende møde i byrådet.

Derefter blev der stemt, og med stemmerne 16 mod 15 blev konstitueringen vedtaget.

Med i flertallet er også Enhedslisten og SF. Sammen med de to partier blev S og LA torsdag enige om en aftale, der sikrer deleordningen om borgmesterposten.

Det er dog kun John Dyrby Paulsen og Villum Christensen, der har aftalt, at et borgmesterskifte kan komme på tale.

Og det er kun, hvis Villum Christensen selv ønsker det, at han i 2020 kan kalde sig borgmester i Slagelse. I givet fald vil han være sit partis første borgmester i historien.

Både John Dyrby Paulsen og Villum Christensen har udtalt, at de ikke har aftalt detaljerne om, hvordan et skifte kan finde sted.

- Vi har i aftalen skrevet, at det er en mulighed, hvis det ønskes, svarer John Dyrby Paulsen på spørgsmålet om, hvorvidt der kommer et borgmesterskifte, og han dermed kun skal være borgmester i to år.

John Dyrby Paulsen afløser Venstres Stén Knuth som borgmester. Den afgående borgmester er ikke imponeret over, at en politiker fra blå blok har gjort en socialdemokrat til borgmester.

- Det er uhørt. Det er et højst usædvanligt samarbejde, siger Knuth.

Han tror ikke på, at Villum Christensen nogensinde bliver borgmester. Og Knuth erkender, at det er problemer mellem ham og Villum Christensen, som er skyld i, at John Dyrby Paulsen med LA-hjælp er borgmester.

- Det er politik, når det er værst, siger Knuth.

- De må prøve at gøre det, så godt de kan, og vi vil selvfølgelig prøve at arbejde dem ud af kontorerne, som vi er vant til.

Villum Christensen afviser kritikken. Han henviser til, at Venstre ikke ville pege på ham som borgmester.

- Så faldt mit lod altså på, at det mest rigtige var, hvis jeg kunne få en halv borgmesterpost, fordi så blev alt der her trods alt mindre rødt.

- Jeg skulle tage en beslutning, ellers var vi nået frem til det, ingen af os ønskede, nemlig en lodtrækning, siger Villum Christensen.

Formelt begynder John Dyrby Paulsen som borgmester 1. januar.