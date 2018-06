Offer i sag om bortførelse afviser at have været bortført

En mand har over for Københavns Politi afvist, at han blev bortført under en voldsom episode i sidste uge.

- Han ønsker ikke at sige mere til politiet, konstaterer politikommissæren, hvis folk forsøger at trænge til bunds i affæren.

Det var ved et tilfælde, at en politipatrulje natten til tirsdag i bydelen Tingbjerg traf den 25-årige mand i selskab med flere andre. Derefter indvilgede han i en kort samtale på Station Bellahøj ved halvtretiden.

Emnet var en dramatisk episode torsdag eftermiddag ved Husum Torv. Her jagtede en gruppe mænd i to biler tilsyneladende nogle andre.

Ved en Mercedes opstod der tumult, og der blev også affyret et skud. Vidner fik indtryk af, at den 25-årige blev tvunget ind i en Audi og kørt væk.

Politifolk var på stedet, og i et forsøg på at få stoppet Audien affyrede de skud mod bilen, som dog kørte videre.

I efterspillet anholdt politiet tre mænd på 24, 25 og 26 år. De sigtes for frihedsberøvelse, besiddelse af våben, vold mod politiet og for at bringe andres liv i fare. En dommer på Frederiksberg fængslede fredag de tre.

Siden da har politiet forsøgt at få fat i det formodede offer for frihedsberøvelsen, og det lykkedes altså natten til tirsdag. Her blev det ifølge politikommissæren aftalt, at han skulle ind til en grundigere afhøring, men den er han ikke dukket op til.

- Vi fortsætter efterforskningen. Vi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der befandt sig ved Husum Torv. De kan ringe til 114, siger Steffen Thaaning Steffensen fra Københavns Politi.