Offentligheden mister klageadgang til anlæg af Lynetteholmen

Fra den 6. oktober vil det ikke længere være muligt for borgere og organisationer at klage over Lynetteholmen.

Med det i hånden vil regeringen fjerne den klagemulighed, som borgere og organisationer normalt har.

Ole Damsgaard, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening kalder det yderst problematisk.

- Det sætter offentligheden skakmat.

- Hvis By & Havn ændrer på projektet på en måde, der er til skade for miljøet, så har befolkningen, organisationer ingen mulighed for at klage over beslutningen. Selv ikke berørte kommuner, siger han til Byrummonitor.

Anlægsperioden forventes at vare til begyndelsen af 2025.

Bliver projektet forsinket, vil afskæringen af klagemulighederne forlænges.

Også folketingsmedlem Mette Thiesen fra Nye Borgerlige mener, det er problematisk at fratage borgere og organisationer klageretten.

- Det er dybt, dybt bekymrende, at man mister klageadgangen, hvis der bliver lavet nogle tiltag, som yderligere forplumrer havmiljøet i Østersøen, siger hun.

Sidste høringsfrist for forslaget er den 29. september.

- Vi skal spørge ministeren om han reelt set mener, at Lynetteholmen er et projekt, der er så velbeskrevet og grundigt undersøgt, at man ikke mener, at borgere og organisationer skal have mulighed for at klage, hvis der sker nogle ændringer, siger Mette Thiesen.

I en mail til Byrummonitor skriver transportminister Benny Engelbrecht (S), at en klage med opsættende virkning i forhold til store anlægsprojekters komplekse tidsplan indebærer en for høj risiko for såvel forsinkelser som fordyrelser.

Ifølge juraprofessor i miljøret ved Aarhus Universitet Ellen Margrethe Basse, betyder det i praksis, at det demokratiske tilsyn, der normalt føres ved beslutninger, sættes ud af spil.