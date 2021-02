Offentligheden må vente på svar om forsvundet psykolog

Det bliver mandag ikke muligt for offentligheden at få yderligere indblik i sagen mod præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for at have dræbt sin hustru, Maria From Jacobsen.

For ligesom ved tidligere retsmøder valgte dommeren i Retten i Hillerød at afholde retsmødet for lukkede døre. Her fik præsten forlænget sin varetægtsfængsling i foreløbig fire uger til 8. marts.