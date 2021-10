Øvig slår døren op til en lukket verden

Psykisk sygdom er stadig et tabu. Det er langtfra alle, der tør eller har overskud til at dele med andre, hvordan det er blive ramt så hårdt, at det kræver indlæggelse. Slet ikke hvis afdelingen er den lukkede.

Men det gør Peter Øvig Knudsen, der fylder 60 år 9. oktober, i bøgerne "Min mor var besat" og "Jeg er hvad jeg husker".

I den første som barn af en deprimeret mor, og i nummer to, som udkom i september, med sig selv i hovedrollen som psykiatrisk patient.

For skæbnen ville, at han under arbejdet med bogen om sin mor fik en psykotisk depression, der betød, at han måtte indlægges på den lukkede afdeling på Rigshospitalet.

Da depressionen lettede, forstod han bedre, hvad hans mor havde kæmpet med. Men han havde også ændret syn på psykiatrien. Inden frygtede han elektrochok, men de syv, han fik, var med til at gøre ham rask.

For bøgerne har han modtaget Sinds Samfundspris.

- Peter Øvig Knudsens engagement i den offentlige debat er et væsentligt bidrag til mere åbenhed og opmærksomhed om psykisk sygdom i hele Danmark, lyder det blandt andet fra landsforeningen.

Især håber han, at bøgerne kan inspirere andre med psykisk sygdom. Hemmeligheder er nemlig ofte forbundet med skam, er hans egen erfaring.

- For mig har det været en stor lettelse at være åben om, at jeg har været psykisk syg og indlagt. Det er ikke noget, man skal gøre for andres skyld. Man skal gøre det for sin egen.

Peter Øvig er uddannet journalist fra journalisthøjskolen i Aarhus. Praktiktiden tilbragte han på Ekstra Bladet, og som færdiguddannet arbejdede han blandt andet for månedsbladet Press, Information, Weekendavisen og DR.

Journalistikken forlod han i 2003 for at blive forfatter på fuld tid. Siden er det blevet til en lang række bøger, hvoraf flere har skabt stor opmærksomhed.

Ikke mindst de to bind om Blekingegadebanden, der gav ham Cavlingprisen og Montanas Litteraturpris i 2007 og Den Berlingske Fonds Journalistpris i 2008.

Men også bøgerne om besættelsestiden "Efter drabet" og "Birkedal" er eksempler på, hvad gode skriveevner kombineret med grundig research kan blive til.

"Birkedal", om Gestapos danske torturbøddel Ib Birkedal Hansen, er måske den bog, som har gjort mest indtryk. Den udkom i 2004, men forfatteren får stadig henvendelser fra læsere.

De har brug for at tale om de grusomheder, bogen opruller om den frygtede stikker og forhørsleder, der i 1950 endte sine dage ved en henrettelse på Christianshavn.

Peter Øvrig holder fødselsdag med sine børn og sin samlever, Janne Breinholt Bak, der er redaktør på Gyldendal.

I efterårsferien rejser de til Italien, hvor fejringen fortsætter.