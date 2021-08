Østjysk mand erkender trusler og chikane: Undskyld Støjberg

En mand fra Djursland erkender, at han gennem fire år har sendt truende og chikanerende beskeder til tidligere integrationsminister for Venstre og nuværende løsgænger i Folketinget Inger Støjberg.

- Jeg er gået langt over stregen, det er jeg fuldstændig klar over. Jeg vil gerne sige undskyld til hele maskineriet, for at I skal bruge tid på mig, og undskyld til politikeren.

Sådan lyder det fra den 67-årige mand, der bærer briller og er iført en kortærmet skjorte.

Han er tiltalt for fra 2016 til 2020 gennem mindst 11 breve og 84 beskeder på beskedtjenesten Messenger at have chikaneret og truet politikeren.

Eksempelvis skrev han:

- Hejsa, du er den mest forbandede lede mær, der findes i Folketinget. Så fik du lige lejlighed til igen at svine en befolkningsgruppe til. Men pas på lille Støjsender. 021020. Den dag må du hellere give dine vagter ekstra løn.

- Du er det største svin. Du er den største racist i DK - du er nazist. Du er den ledeste kælling. Du går direkte mod en langsom og meget smertefuld død.

Da nogle af beskederne blev sendt, arbejdede han som underviser på en skole. Siden er han blev pensioneret.

På retsmødet lægger manden kortene på bordet og siger, at han følte sig provokeret af Inger Støjbergs fejring af stramninger af udlændingeloven.

Eksempelvis lagde hun i 2017 et billede på Facebook, hvor hun fejrede en stramning af udlændingeloven med kage.

- Det er voldsomt svært for mig at se på, at man gør livet vanskeligere for andre - og fejrer det med en stor kage og et smil på læben - når jeg samtidig hele tiden konfronteres med borgere, der har det rigtig svært, siger manden.

Han forklarer, at han har kontakt til en gruppe syriske flygtninge i Danmark. De har ifølge manden fortalt, at de ikke har råd til at købe medicin grundet den lave integrationsydelse.

Flere af beskederne til Inger Støjberg blev forfattet i forening med flere af mandens venner, fortæller han.

Beskederne blev skrevet, når de mødtes i en madklub.

- Når man får nogle øl, gejler man jo hinanden op. Men beskederne blev skrevet i mit hus, og det er mig, der har hovedansvaret, siger manden.

Under en kort vidneafhøring har Inger Støjberg bekræftet, at hun har modtaget truslerne.

Det var først, da truslerne antog en direkte livstruende karakter, at hun anmeldte det til politiet.

Anklager Maj Toftgaard mener, at manden står til mindst fire måneders ubetinget fængsel.

Hun mener, at sagen er usædvanlig grov, fordi chikanen har fundet sted over en årrække.

Dommeren og de to domsmænd skal nu votere om en passende straf.