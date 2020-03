Østjylland rummer det største antal coronasmittede i Danmark

Plejehjemmet Hørgården i Aarhus Nord er et af de steder i Østjylland, hvor der er registreret coronasmittede. Her blev en medarbejder tidligere på ugen bekræftet smittet med coronavirus, efter at vedkommende havde været på arbejde to dage. Efterfølgende er to beboere på plejehjemmet bekræftet coronasmittet.

Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix