Østergaard giver lyd fra sig: Roser den nye R-leder for tale

Morten Østergaard, som efter et dramatisk gruppemøde onsdag trak sig som politisk leder for De Radikale, roser i et facebookopslag den nye leder, Sofie Carsten Nielsen.

Hun har netop holdt sin første åbningstale som leder for partiet.

- Stolt af en fantastisk første tale fra den nye politiske leder hos os Radikale. Ingen kunne have holdt netop den tale bedre, end Sofie Carsten Nielsen gjorde, skriver Østergaard.

- Hun er en agent-of-change, og hun er på mission: Klimakamp, ligestillingskamp og styr på økonomien. Og det var bare dag ét.

Morten Østergaard valgte onsdag at trække sig som politisk leder for partiet efter en krænkelsessag med ham og partifællen Lotte Rod i centrum.

Efter et mere end seks timer langt møde meddelte han offentligheden, at Sofie Carsten Nielsen ville overtage hans post.

Det var blevet besluttet efter et kampvalg mellem hende og den tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

Sofie Carsten Nielsens opfordrede i sin tale tidligere torsdag andre partier til at se indad og granske egne sager om sexisme.

- Han har sat sig selv til side for vores parti og for kampen mod sexisme. Her skal bare mere end en sag og et navn til, vi vil have gjort op med en rådden kultur, ikke bare her på Christiansborg, men i hele det danske samfund, siger hun.

- Vi har meget at gøre hos os, jeg håber også, at I vil kigge indad i jeres partier, I har meget at gøre.

Sofie Carsten Nielsen pointerede, at Morten Østergaards beslutning om at trække sig i sidste ende ikke handlede om selve episoden med Lotte Rod, men om at han håndterede sagen dårligt.