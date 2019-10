Østergaard er overbevist om afskaffelse af uddannelsesloft

Det er ikke nævnt med et ord i regeringens finanslovsudspil, men alligevel forventer De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, at regeringen indvilger i at sløjfe uddannelsesloftet.

- Jeg føler mig helt overbevist om, at uddannelsesloftet kommer med i finanslovaftalen. Det var forudsætningen for, at regeringen kunne dannes, at vi var enige om at afskaffe uddannelsesloftet, siger politisk leder Morten Østergaard.

"En ny regering vil også afskaffe uddannelsesloftet" står der i det forståelsespapir, som regeringen byggede sit parlamentariske grundlag på sammen med støttepartierne, De Radikale, Enhedslisten og SF.

Forståelsespapiret er reelt en etårsplan for De Radikale, siger partiet, mens regeringen flere gange har understreget, at papiret skal ses som en plan for hele regeringsperioden.

Morten Østergaard ser gerne, at regeringen finder pengene til en afskaffelse nu.

- Man kan kigge ud over Folketinget og konstatere, at vel alle de partier, der var med til at indføre det, fik vendt ryggen til det under valgkampen.

- Derfor vil jeg opfordre regeringen til, at man beder de samme partier om at være med til at finde finansieringen til at afskaffe det, så vi i Folketinget bredt kan aftale en afskaffelse, siger Morten Østergaard.

Det nuværende uddannelsesloft medfører, at alle med en videregående uddannelse først kan søge ind på en ny videregående uddannelse på lavere eller samme niveau, seks år efter at de har afsluttet deres uddannelse.

Loftet blev indført i 2016 af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, som dannede regeringen, ligesom Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti også stemte for.

Oprindeligt forhindrede loftet studerende, der havde gennemført en videregående uddannelse, i at blive optaget på en ny uddannelse på samme niveau, men i 2017 blev loftet justeret, så man efter seks år kan tage en ny uddannelse.

Morten Østergaard forklarer før onsdagens møde, at De Radikale ikke kan støtte nogen uddannelsesbesparelser.

- Regeringen har lagt nye uddannelsesbesparelser ind. Herunder besparelser på de frie skoler og humanistiske og samfundsfaglige uddannelser. Ingen af delene går med os, siger han.

På kulturområdet vil De Radikale blandt andet styrke public service, og derfor går partiet ind til finansministeren med et ønske om, at besparelserne på DR droppes.