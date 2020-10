Østergaard: Tre kvinder har følt sig seksuelt krænket af mig

Den nu tidligere leder for De Radikale Morten Østergaard skriver på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham.

I opslaget lyder det, at det er sket i festligt lag.

- Jeg er for flere år siden i fortrolighed af ansatte chefer blevet gjort opmærksom på tre kvinder, som har følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt fra min side i festligt lag. Og som har ønsket, at jeg skulle vide det.

- Den fortrolighed er blevet respekteret, og ingen andre politiske kolleger vidste besked.

I opslaget går Morten Østergaard bodsgang og undskylder til kolleger og parti.

- Jeg kan ikke forklare for mig selv eller andre, hvordan det kunne komme dertil. Jeg har fejlet på så mange planer. Jeg undskylder til de pågældende, hvilket jeg aldrig har haft lejlighed til. Jeg beder om, at man respekterer deres ret til privatliv og fortrolighed, skriver Morten Østergaard.

Det fremgår ikke af opslaget, præcist hvornår episoderne skulle have fundet sted, eller hvem kvinderne er.

Morten Østergaard fortsætter opslaget med at skrive, at han har "festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar". Slet ikke nogen, der hævder at lede med afsæt i værdier, skriver han.

- Jeg kan ikke forklare mine fejltrin. Jeg må i stedet lære at leve med dem og konsekvenserne af det. Som lige nu virker monumentalt.

Morten Østergaard stillede sig onsdag frem for pressen efter et seks en halv times langt krisemøde og fortalte, at han trak sig som politisk leder for De Radikale.

Det skete, efter at han havde fortalt, at det var hans hånd, der var på partifælle Lotte Rods lår for ti år siden. Lotte Rod fortalte i september om at have oplevet uønskede berøringer i regi af De Radikale.

Morten Østergaard skriver, at en væsentlig grund til, at han trak sig som leder, er, at han vidste, han ikke kunne svare nej, hvis han blev spurgt, om der var andre sager.

- Jeg troede naivt, at det ikke var nødvendigt at gå bodsgang offentligt for dem. At jeg faktisk kunne trække mig selv ud og undgå totalt udstillelse. Men det går ikke, skriver han.

Sofie Carsten Nielsen er udpeget til ny politisk leder for De Radikale.