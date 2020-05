Østergaard: Regn på det hele eller indkald til møde fredag

Hvis ikke statsminister Mette Frederiksen (S) loyalt sætter eksperterne til at regne på alle initiativer i næste genåbningsfase, så vil Morten Østergaard samle et flertal uden om regeringen.

- Enten så regner regeringen på det hele. Eller også skal skal statsministeren indkalde til et møde fredag, siger Morten Østergaard.

Morten Østergaards udtalelser er en klar markering af, at Mette Frederiksen nu ikke længere kan regne med ro i Folketinget - eller i egen blok under håndteringen af corona-krisen.

En række partier mener, at regeringen har holdt beregninger tilbage under krisen. Morten Østergaard mener, at det har sat partierne i en situation, hvor de reelt ikke har indflydelse på genåbningen, men alligevel må dele ansvaret.

- Vi har flere gange bedt om at få beregninger, som ikke kunne leveres. Når vi så stod med ryggen mod muren, så var der ikke andet at gøre, end at hugge til på det, der så var lagt foran os, siger Morten Østergaard.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har meddelt, at hun først vil forhandle på onsdag i næste uge, når eksperterne har mulighed for at gennemføre beregninger.

Partierne i blå blok ønsker dog hurtigere forhandlinger, fordi de mener, at det koster arbejdspladser, hvis politikerne tøver med eksempelvis at åbne for tyske turister på vestkysten.

Skrækscenariet for de blå partier og De Radikale vil være, at de møder op til forhandlinger på onsdag i næste uge og finder ud af, at eksperterne kun har regnet på de områder, som Mette Frederiksen har indikeret, at hun ønsker at åbne før planlagt.

Det gælder blandt andet kulturområdet. Også studenterkørsel og en mulighed for at turister med et lejebevis på et sommerhus i Danmark har statsministeren talt positivt for.

De Radikale og de blå partier er dog parat til at gå endnu længere i forhold til at åbne grænserne i lyset af de meget lave tal for smitte.

De Radikale har flertal uden om regeringen sammen med blå blok. Derfor vil statsministeren være tvunget til at lytte til udmeldingen fra støttepartiet.

- Hvis man ønsker Folketingets partier involveret i beslutningerne, så vi deler ansvaret, så må man også lytte til de ønsker, der er. Derfor klar besked til Mette Frederiksen: Regn på det hele, eller indkald til et møde i morgen, siger Morten Østergaard.

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ønsker at indlede forhandlingerne fredag. Ved at starte forhandlingerne fredag kunne Folketingets partier få indflydelse på, hvad der skal regnes på, mener de.

Mette Frederiksen afviste i partilederdebatten torsdag, at regeringen har tilbageholdt oplysninger for partierne og offentligheden:

- Alt materiale er lagt offentligt frem. Alt det materiale, som regeringen og partilederne har lagt til grund, er lagt frem, sagde Mette Frederiksen i debatten.