Ørkensøn vandrede ind i publikums hjerter

For han drømte ikke om at sælge gevandter, men om at træde i andres sko. Efter at have set Osvald Helmuth i "Jeppe på bjerget" ville han også være skuespiller.

Siden har Asger Reher ikke set sig tilbage, og 24. juni fylder den alsidige skuespiller - især kendt som Ali Bubbas Barkhar, Otto Fjertoman og grosserer Pikkerup i Ørkenens Sønner - 70 år.

Asger Reher kom til verden i Aabenraa i 1950 og er opvokset i Gråsten.

Lige fra første skolekomedie fik han teaterblod på tanden.

Efter skolen og læretiden kom han i militæret og blev befalingsmand. Men teatret trak, så han tog en HF i Holstebro for at ryste militærtiden af sig. Samtidig stiftede han byens amatørteater, som stadig ligger der den dag i dag.

Asger Reher blev uddannet skuespiller fra Århus Teaters elevskole i 1978 og gik blandt andre på hold med Preben Kristensen.

Over dem gik Søren Pilmark og Anders Bircow, og sammen lavede de en barbershopkvartet.

Da Asger Reher og Søren Pilmark blev ansat på Det Kongelige Teater i København, delte de garderobe med Henrik Koefoed og Flemming Enevold.

En dag, kvartetten øvede, tog Søren Pilmark en fez på og lignede Gøg og Gokke fra "Sons of the Desert"-filmen.

Ørkenens Sønner var skabt.

Udadtil for at skabe en loge og indvie uindviede i, hvad der foregår bag de lukkede døre.

Indadtil ville især Søren Pilmark og Flemming Enevold kradse lidt i overfladen for at gøre op med ugebladenes fremstilling af dem som svigermors drøm ved at synge sjofle sange iført smoking og glat ansigt.

Flemming Enevold forlod gruppen, og ind kom Niels Olsen. Siden har Ørkenens Sønner optrådt i den konstellation, og det er blevet til ni shows.

- Det brag, når den første går på scenen, er ubetaleligt. Tænk at have et job, hvor folk klapper af dig og nogle gange endda står op, siger Asger Reher.

Der er ikke langt fra komedien til tragedien, og Asger Reher har også spillet mange dramatiske roller.

Det er blevet til over 150 produktioner i alt fordelt på over 40 år. Blandt højdepunkterne udpeger den rutinerede skuespiller "En sælgers død" på Det Kongelige Teater og "Blackbird" på Café Teatret.

Selv om Asger Reher har passeret pensionsalderen, har han ikke i sinde at trække sig tilbage.

- Livet tilpasser sig sin alder, og jeg har en alder, hvor jeg hviler i mig selv. Jeg skal ikke skal leve op til noget. Jeg skal ikke satse på en karriere, jeg har karrieren bag mig, kan man næsten sige. Så jeg bygger videre.

- Been there, done that, sådan har jeg altid haft det, og så putter jeg det ned i rygsækken. Og den er dejligt fyldt med gode minder, hvilket er vidunderligt at kigge tilbage på.

Privat er Asger Reher bosat i København og har en voksen søn.