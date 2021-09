Ølkongen fra Skælskør holder stædigt ved

Bestyrelsesformand i Harboe Bryggeri Bernd Griese fylder 80 år tirsdag den 28. september.

Ølkongen er faktisk vokset så meget sammen med virksomheden, at det gav anledning til et usædvanligt drama ved den seneste generalforsamling i august.

Her forsøgte to af hovedaktionærerne, Nordea og Danske Bank, at få ham afsat. De så gerne en mere uafhængig formand til at varetage virksomhedens interesser.

Men det lykkedes ikke, og Bernd - eller Bernhard, som han egentlig hedder - Griese blev som 79-årig genvalgt til endnu et år på posten.

Dermed har han siddet i spidsen af virksomheden i over 40 år. Den første direktørpost fik han i 1981. Siden blev han administrerende direktør i 1986.

Bernd Griese er født i Lathen i Tyskland og er uddannet elektriker og elektroingeniør. Han kom til Danmark for at arbejde som projektleder, da der skulle etableres et raffinaderi i Stigsnæs.

Her mødte han brygmesteren Gunner Harboes datter, Kirsten. I 1971 blev de gift. I 1973 fik han en stilling som tekniker på bryggeriet.

I Bernd Grieses tid er Harboe Bryggeri vokset til at være en international koncern med øl på hylderne i omkring 90 lande.

Han øjnede muligheden for at rykke ind i det tidligere Østtyskland i 1989, da muren faldt.

Det blev afsæt til en international ekspansion og nye bryggerier i først Mecklenburg-Vorpommern og siden også i Estland.

Bernd og Kirsten har sammen fået tre døtre. Familien ejer i dag tilsammen 16 procent af aktierne i Harboe Bryggeri, der er børsnoteret.

Men da det er såkaldt A-aktier, sidder familien samtidig på over 50 procent af stemmerne i selskabet.

Sideløbende med succesen har der altså også de senere år været kritik af Bernd Grieses evne til at balancere sine egne interesser i forhold til virksomhedens.

For eksempel har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan bryggeriet har købt ind for over 300 millioner kroner i Bernd Grieses private selskaber, mens han var topchef.

Ølkongens familie var da også igennem et drama i 2019, da datteren Karina Harboe Laursen var kørt i stilling som topchef i et generationsskifte.

Hun holdt kun kort tid og forlod virksomheden sammen med sin meddirektør og den daværende bestyrelsesformand, da de var uenige med Bernd Griese om strategien.

I stedet overtog svogeren Søren Malling tjansen, mens ølkongen selv tog formandsposten.