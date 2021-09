Økonomistrid sættes i baggrunden i landbrugsforhandlinger

Og selv om forhandlingerne efterhånden har trukket ud, håber landbrugs-, fødevare- og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) fortsat på, at der bliver landet en bred aftale.

Tirsdag har Folketingets partier holdt sit møde nummer 62 om en klimaaftale for landbruget.

Det fortæller han efter mødet i ministeriet.

- Jeg vil rigtig gerne en bred aftale. Det er bedst for landbruget.

Rasmus Prehn satte torsdag sidste uge en økonomisk ramme på 22,6 milliarder for de videre forhandlinger.

Det skete som del i et udspil, partierne skulle nikke ja til, hvis de ville være med i aftalen.

Og det udspil er fortsat udgangspunktet. Men partierne skal først og fremmest blive enige om nogle mål og forhandle ud fra den aftaletekst, som regeringen lagde ud i sidste uge.

Og så må økonomien tages efterfølgende, lyder det nu fra Rasmus Prehn.

- Lad os forhandle med afsæt i det. Der har jeg oplevet, at partierne sætter sig ned og forhandler. Og hvis de så holder fast i deres ønske om flere penge, så må vi kigge på det senere.

- Men jeg står ikke med flere penge lige nu, siger Rasmus Prehn.

Det er i særdeleshed Venstre og De Konservative, der trækker i forhandlingerne.

Begge partier ønsker, at der skal tilføres flere friske penge til landmændene.

I regeringens udspil skal 18,4 milliarder af de 22,6 milliarder findes ved at øremærke mere af landmændenes EU-støtte til grønne initiativ.

De Konservatives landbrugsordfører, Per Larsen, er glad for, at ministeren - som han ser det - har sparket økonomidelen til hjørne i første omgang.

- Det store punkt i forhold til økonomien er skubbet videre anden runde.

- Vi vil meget gerne have en bred aftale. Det skylder vi miljøet, klimaet og fødevaresektoren, siger han.

Per Larsen mener, at regeringen bør kunne finde friske penge fra statskassen til at støtte landsmændenes omstilling, ligesom man har gjort ved forhandlinger i transportsektoren.

I den anden ende står Enhedslisten og mener, at forhandlingerne står i dvale. Det fortæller partiets ordfører for grøn omstilling, Peder Hvelplund.

- Jeg savner, at der kommer en større grad af konkretisering fra både regeringen og de borgerlige partier i forhold til, hvordan man er villige til at nå reduktionsmålet.

- Jeg synes, det er temmelig bekymrende, at tempoet i de her forhandlinger er så lavt set i forhold til den alvorlige opgave, vi står overfor, siger han.