Økonomisk støtte til danske skoler fra Kina møder kritik

En kinesisk statsorganisation er involveret i undervisning i kinesisk sprog og kultur på flere danske uddannelsesinstitutioner. Det møder kritik, fordi Kina via samarbejdet søger at tegne et positivt billede af sig selv, mener flere eksperter.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

I øjeblikket har mindst ti skoler fra gymnasialt niveau og op aftaler via det såkaldte Confucius-samarbejde og kan dermed få kontant støtte af Kina.

Opretter man et Confucius-institut på skolen, kan man også få udsendt gratis lærere fra Kina.

Ifølge Kina-ekspert Luke Patey fra Dansk Institut for Internationale Studier skal de udsendte lærere tegne et positivt billede af Kina.

Og de skal undgå kontroversielle emner som Den Himmelske Freds Plads-massakren, hvor flere hundrede civile blev slået ihjel i 1989 af kinesisk militær, siger han.

Han er derfor også kritisk over for samarbejdet.

- Vi skal udbygge vores viden om Kina. Men et rigt land som Danmark behøver ikke finansiering fra Kina for at have undervisning i kinesisk sprog og kultur, siger han til Jyllands-Posten.

De udsendte lærere er ifølge avisen forpligtet til at følge kinesiske regler, og de må eksempelvis ikke udtale sig positivt om den religiøse bevægelse Falun Gong, som er forbudt i Kina.

Ifølge Luke Patey har Kina taget en mere autoritær drejning gennem de seneste år, men det fremgår ikke i undervisningen.

I Sverige har man stoppet samarbejdet med Confucius, og i Storbritannien har det konservative regeringspartis interne menneskerettighedskommission udtalt, at samarbejdet "truer akademisk frihed og ytringsfrihed".

I Danmark samarbejder blandt andre uddannelsen EUC Nord med Confucius.

Direktør A. Niel Jacobsen genkender ikke billedet af, at Kina er blevet mere autoritær.

- Vi har ingen evidens for, at Kina skulle være blevet mere autoritær inden for de senere år, hvad uddannelse og undervisning angår, skriver han til Jyllands-Posten.

Gennem årene har Kina betalt over 20 millioner kroner til de nuværende samarbejder samt to nedlagte, viser svar til Jyllands-Posten. Ikke alle skoler har dog ønsket at svare.

Den kinesiske ambassade skriver i et svar til avisen, at "beskyldningerne" mod Confucius-institutterne er "grundløse", og at samarbejdet har gavnet sprogundervisning, venskab og samhørighed.

På Christiansborg vil Dansk Folkeparti og Venstre have samarbejdet undersøgt.