Økonomichef stopper efter borgmestersag i Fredericia

Tommy Abildgaard kommer ikke tilbage som økonomi- og personalechef i Fredericia Kommune.

Det oplyser kommunaldirektør Camilla Nowak til Fredericia Dagblad.

Hun forklarer til avisen, at beslutningen er kommet "i forlængelse af de interne afdækninger".

Tommy Abildgaard var en af de chefer, der i første omgang blev sendt hjem fra arbejde, da en advokatrapport afdækkede en række kritisable - og potentielt ulovlige - forhold i kommunen.

Sagen fik sit udspring, da en advokatundersøgelse skulle afdække, om den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) gjorde noget i strid med reglerne, da han i 2016 købte en attraktiv byggegrund i Fredericia kommune.

Men i rapporten væltede det hurtigt ud med eksempler på forvaltningsmæssig økonomisk uskik. Det stod klart i rapporten, at chefer i kommunen har handlet i strid med god skik for økonomisk forvaltning.

Ekstra Bladet har desuden tidligere beskrevet, at Jacob Bjerregaard og daværende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe har haft et tæt forhold.

Og det har advokatfirmaet, der stod for undersøgelsen, også set på. Firmaet vurderede, at et meget tæt forhold mellem de to bør efterforskes af politiet, fordi de i så fald måske kan have skjult vigtige oplysninger om deres relation for byrådet.

Sagen har hidtil resulteret i et væld af hjemsendelser i kommunen.

Den 5. januar var det Annemarie Zacho-Broe, der stod for skud. Den 31. marts bekræftede kommunen, at byrådet havde besluttet, at Annemarie Zacho-Broe skulle bortvises.

Stabschef for uddannelse, bosætning og turisme Charlotte Walkusch blev også hjemsendt på grund af sagen. Ifølge Ekstra Bladet viser advokatrapporten fra sagen, at hun stod for at godkende flere af de tvivlsomme økonomiske beslutninger i kommunen.