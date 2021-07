Artiklen: Økonomer: Regeringens tal får miljøtiltag til at se for dyre ud

Stik imod regeringens løfter har Fødevareministeriet afleveret beregninger til politiske landbrugsforhandlinger, som ifølge økonomer får grønne tiltag i landbruget til at se dyrere ud, end de er.

Det viser en række notater fra ministeriet til de igangværende klimaforhandlinger om landbruget. Det skriver Dagbladet Information.

Der er tale om den såkaldte CO2-pris. Den bruges, når ministerier laver samfundsøkonomiske analyser. Her fastsætter de blandt andet en pris for gevinsten ved at reducere et ton CO2.

Metoden blev opdateret i oktober sidste år af finansminister Nicolai Wammen (S). Det betød, at der fremover også skal regnes med en "alternativ CO2-pris" på omkring 1500 kroner, når alle ministerierne bruger regnevejledningen. Prisen svarer til Klimarådets anbefaling.

På trods af ændringerne undlod Fødevareministeriet i første omgang at levere begge beregninger, da landbrugsforhandlingerne begyndte i foråret.

Således leverede ministeriet kun beregninger baseret på den lave CO2-pris på 250 kroner og holdt sig fra beregninger af den alternative CO2-pris.

Notaterne, som Information har set, viser, at Fødevareministeriet senere under forhandlingerne alligevel lavede beregninger, der er i tråd med Finansministeriets nye principper. Det skete efter pres fra Enhedslisten.

Hvis ministerierne generelt dropper den høje CO2-pris i beregningerne, risikerer man, at den grønne omstilling bliver dyrere end nødvendigt.

Det siger Lars Gårn Hansen, der er miljøvismand og økonomiprofessor på Københavns Universitet.

- I sidste ende risikerer man, at omstillingen samlet set bliver dyrere end nødvendigt, fordi politikerne forkaster tiltag, som umiddelbart ser for dyre ud, men som faktisk er billige, siger han til Information.

Medtager man de nye beregninger i de igangværende landbrugsforhandlinger, går en række landbrugstiltag som udtagning af lavbundsjorde og indsatser i vådområder fra at være en omkostning for samfundet til at være en gevinst.

Det fortæller Mikael Skou Andersen, der er professor i miljøpolitik og -økonomi på Aarhus Universitet.

- Når Fødevareministeriet regner med den høje CO2-pris, kan vi se, at der ligger nogle fordelagtige tiltag i landbruget, som faktisk er samfundsøkonomisk fornuftige, siger han til Information.

Det har ikke været muligt for Information at få en kommentar fra Fødevareministeriet.