Økonom med polemisk åre

Det gik ikke stille af sig, da Christen Sørensen i 2006 forlod sine poster som bestyrelsesformand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og medlem af Det Økonomiske Råd.

Uenighed med kollegaen Jan Rose Skaksen om, hvem der skulle besætte et professorat, gjorde, at Christen Sørensen, der sad som overvismand i Det Økonomiske Råd fra 1985-1988, valgte at tage sit gode tøj og gå.