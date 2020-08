S-regeringen står mod forventning med to flertalsmuligheder før de svære forhandlinger om ret til tidlig pension. Men kravene fra DF og K strider imod støttepartiernes ønsker. Her beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ved pressemøde i Statsministeriet 15. marts 2020.(Arkivfoto)

Økonom: Tidlig pension kun på lav ydelse

Hvis det lykkes S-regeringen at komme igennem med valgløftet om ret til tidlig pension, skal denne pension være en forholdsvis lav ydelse. Ellers vil den trække for mange raske personer ud af arbejdsmarkedet til skade for samfundet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her