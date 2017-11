Økonom: Realkreditaftale redder lejere fra bidragsstigning

Aftalen involverer direkte tre parter: Staten, realkreditinstitutterne og den almene boligsektor. Derudover påvirkes lejerne dog også, fordi de reddes fra truslen om en fremtidig udgift.

I udspillet vil staten stille garanti for 100 procent af lån i den almene sektor. Som modydelse skal realkreditinstitutterne betale provision.

- Realkreditinstitutterne får en vare for pengene. De har slet ingen risiko længere. Og det har noget at sige i den sektor, siger Curt Liliegreen.

Staten får også en gevinst ud af aftalen. I dag giver staten nemlig støtte til lån til almene boliger.

- Når du har en ydelse på de her lån, så er der en vis egenbetaling. Den ligger fast. Og så betaler staten forskellen op til den faktiske ydelse, siger Curt Liliegren.

Med den sikkerhed staten nu stiller for lånene, forventes udgifterne til lånene at blive lavere. Dermed sparer staten også dens støtte til lånene.

- Der forsvinder 1,5 milliarder kroner, som staten nu sparer, siger Curt Liliegreen.

Sidst men ikke mindst er lejerne blevet reddet fra en potentielt omkostning, forklarer økonomen.

- Basel-komitéen har været på vej med øgede krav til sikkerhed - altså kapitaldelen. Det vil ramme den almene sektor, som det vil ramme alle andre, der tager lån, siger Curt Liliegreen.

- På det almene område måtte man forudse, at deres bidragssats vil gå op.

- Det vil ende med at blive et problem for lejerne i den almene sektor. Hele den trussel, der har hængt over hovedet som et damoklessværd, er afmonteret.

Der er dog ikke grund til at lejere i almene boliger gør sig forhåbninger om lavere leje. Det hænger ikke sammen med bidragssatsen, forklarer Curt Liliegreen.