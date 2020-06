Øget radioaktivitet i Norden: Kilden er fortsat ukendt

Myndighederne i Norge, Sverige, Finland og Estland har målt en let øget radioaktivitet i regionen den seneste måned.

Det skriver de norske medier NRK og NTB.

Ifølge hollandske myndigheder kan aktiviteten stamme fra en kilde i det vestlige Rusland.

- Beregningerne viser, at de radioaktive isotoper kommer fra vestrussisk retning, oplyste de hollandske myndigheder fredag.

Der "kan være tegn på en skade på nogle brændstofelementer på et atomkraftværk", lyder den hollandske vurdering.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass har ingen af de to atomkraftværker, der ligger i det nordvestlige Rusland, dog meldt om problemer.

Det er udelukkende små og uskadelige mængder af radioaktive isotoper, som er blevet sporet i Norden.

I Norge understreger Direktoratet for Stråleværn og Atomsikkerhed (DSA), at der er tale om meget lave værdier.

- Hvis det havde været en atomulykke, havde vi fået meget højere værdier, siger beredskabschef Astrid Liland til NRK.

- Men det er meget interessant, at myndighederne i flere lande registrerer øgede værdier.

I Danmark er der ikke blevet målt øget radioaktivitet. Det fortæller Steen Nordstrøm, der er chef for Nukleart Beredskab under Beredskabsstyrelsen.

- De er ikke målt øget radioaktivitet i Danmark, siger han.

- Men de målinger, der er sket i de øvrige skandinaviske lande er så bittesmå, at de formentligt ville være umålelige, hvis de blæste videre til Danmark.

Han oplyser, at det også i de andre lande kun er i nogle særlige filtermålestationer, at de små niveauer kan måles.

Sådanne stationer har man i Danmark på Bornholm og i Haderslev. Og her har der ikke været nogle udsving.

- Vi følger situationen i den kommende tid og er i tæt kontakt med de andre landes myndigheder, siger Steen Nordstrøm.

- For man ved endnu ikke, hvor den øgede radioaktivitet kommer fra, og det er der selvfølgelig en vis interesse for at finde ud af.