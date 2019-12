Øget pres får Alkolinjen til at udvide åbningstider i julen

Juledagene kan være ekstra hårde for mennesker med alkoholproblemer. Det får mange til at indse, at de har brug for hjælp, og de seneste år er antallet af opkald til Alkolinjen steget støt i december og kulmineret i juledagene.

Derfor har Alkolinjen i år valgt at udvide åbningstiderne for at hjælpe flere gennem julen.

Ifølge Bjarne Stenger Elholm, der er leder af Alkolinjen, er folk med alkoholproblemer særligt udsatte i juledagene. Det skyldes ikke mindst de danske juletraditioner.

- Der bliver drukket mere alkohol i december, hvor der er mange fridage, og det vil sige, at indtaget bliver større, og dem, der har problemer med alkohol, vil også opleve, at problemerne opstår der, siger han.

Ifølge Bjarne Stenger Elholm gør julen det sværere for mange at skjule deres problemer, når familien er samlet.

- Fordi der er en tradition for, at der skal være meget alkohol på bordet, så er det ikke sikkert, at det bliver hyggeligt, fordi de pårørende kan blive urolige, hvis de ved, at der er alkoholproblemer i familien.

- Samtidig kan dem, som selv har et problem, også komme til at drikke for meget og få et regulært tilbagefald, siger han.

Sidste år modtog Alkolinjen 50 procent flere opkald i julen end på en normal uge. 64 procent af opkaldene mellem jul og nytår blev dog modtaget uden for Alkolinjens åbningstid.

Ringer man uden for åbningstiden, kan man lægge en besked eller sende en sms med ønsket om at blive ringet op, når rådgiverne møder ind igen.

I år har Alkohol & Samfund, som driver Alkolinjen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, dog besluttet, at telefonerne skal holdes åbne ekstra længe.

Ifølge Bjarne Stenger Elholm er det essentielt, at man har mulighed for at få støtte og rådgivning, så snart man indser problemet og mærker, at tiden er inde til at bryde den onde cirkel.

- Nogle bliver først i julen for alvor klar over, at de eller en af deres nærmeste har et alkoholproblem, som kræver behandling. Og så kan det være afgørende, at man nemt og hurtigt kan få rådgivning til, hvordan man kan gribe det an, siger han.

Alkolinjen kan som følge af de udvidede åbningstider kontaktes på telefon 80200500 eller chat i hverdagene mellem 11 og 17 - dog med undtagelse af 25. og 26. december og 1. januar, hvor linjen lukker klokken 15.