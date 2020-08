Øget lokalt pres for at aflyse festuge i coronaramte Aarhus

Jacob Bundsgaard (S) er både borgmester i Aarhus og formand for bestyrelsen i Aarhus Festuge, som efter planen skal begynde 28. august. Der er stigende pres i byrådet for at få aflyst festugen, fordi Aarhus i øjeblikket kæmper med et lokalt udbrud af coronavirus.

Et lokalt smitteudbrud i Aarhus Kommune betyder, at der blandt andet er krav om mundbind i den offentlige transport og er lukket for besøg på plejehjem.

Alligevel er det lige nu borgmester og formand for festugen Jacob Bundsgaards (S) plan, at Aarhus Festuge skal afholdes om to uger.

Men flere politikere fra Aarhus Byråd presser på for at få festugen aflyst.

Det er hverken hensigtsmæssigt eller realistisk at afholde Aarhus Festuge, siger Hans Skou, som er politisk ordfører for Venstre i Aarhus.

- Vi er i en situation, hvor vi kan se, at smittetallene er alvorlige, og myndighederne er bekymrede over udviklingen, siger han.

- I Aarhus er gymnasielever ikke i skole, og virksomheder sender medarbejdere hjem. Derfor mener jeg, at vi bliver nødt til at aflyse Aarhus Festuge.

Også kommunens børne- og ungerådmand, Thomas Medom (SF), vil have aflyst festlighederne.

- Jeg synes, at man skal aflyse eller udskyde festugen til et andet tidspunkt, hvor smittetrykket er lavere end nu i vores by. Det med at holde en festuge med mange mennesker forsamlet og alkohol virker ikke som noget, der rimer på corona, siger Thomas Medom til DR Nyheder.

Arrangørerne af festugen har sagt, der vil være stor fokus på coronasituationen, og at alle de gældende retningslinjer vil blive fulgt.

Jacob Bundsgaard ønsker ikke at udtale sig. Han henviser til en pressemeddelelse, som Aarhus Kommune udsendte onsdag.

Her oplyser han, at bestyrelsen i Aarhus Festuge træder sammen mandag. Her skal den tage stilling til, om det er forsvarligt at gennemføre festugen.

Desuden vil ledelsen nøje følge de forhandlinger om genåbning, der i øjeblikket er i gang på Christiansborg mellem Folketingets partier og regeringen.