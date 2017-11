Øget brug af isolationsstraffe i fængsler møder kritik

Siden marts 2016 har en overtrædelse af reglerne for ulovlig besiddelse af en mobiltelefon kunnet føre til straffecelleanbringelse. Her bliver den indsatte anbragt i isolation.

Det kan have alvorlige konsekvenser for indsatte, hvis de ulovligt bruger en mobiltelefon i fængslet.

Netop antallet af straffeanbringelser, hvor indsatte er i isolation i 15 dage eller mere, er steget markant.

I 2015 var der 7 tilfælde. I 2017 har der indtil videre været 380 tilfælde. Og de fleste af disse tilfælde skyldes ulovlig besiddelse af mobiltelefon. Det skriver Jyllands-Posten.

Den store stigning i brugen af isolation møder skarp kritik fra flere fronter.

Elna Søndergaard, der er seniorjuridisk rådgiver for Dignity, Dansk Institut Mod Tortur, mener, at lang tid i isolation kan have en sundhedsmæssig konsekvens.

- Problemet fra en sundhedsfaglig vinkel er, at den indsatte ikke har meningsfuld social kontakt med andre, og det kan give skade på længere sigt, siger hun til Jyllands-Posten.

Danmark har endda støttet anbefalinger til at undgå, at indsatte sidder i isolation i længere perioder.

Både Europarådets Torturkomité og FN fraråder at indsatte sidder mere end 15 dage i isolation. Anbefalingerne blev i december 2015 vedtaget enstemmigt. Aftalerne er dog ikke bindende.

Trods denne aftale sker der alligevel en stigning i antallet af indsatte i isolation. Det undrer retsordfører for Enhedslisten Rune Lund sig over.

- Det er dybt pinligt, at vi render rundt ude i verden og skriver under på erklæringer om, at vi ikke vil isolationsfængsle i længere tid ad gangen, og så gør vi det alligevel i stor stil, siger han til Jyllands-Posten.

Han foreslår at justere straffen, så man for eksempel ikke straffer forældre, der kontakter deres børn. Men det afviser justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Det skal naturligvis have tydelige konsekvenser, hvis indsatte bryder reglerne i fængslet. De indsatte bliver ikke anbragt i fængsel på grund af bagateller, skriver han til Jyllands-Posten.