Øboere har Danmarks mest populære borgmester

- Vi er gået fra at være en hengemt ferieø med klynk og mangel på penge til at have den højeste vækst i 2015. Det er bornholmerne stolte af, og det er dejligt med det skulderklap, siger Winnie Grosbøll.

Den populære bornholmer er skarpt efterfulgt af borgmestrene i henholdsvis Ballerup, Herlev, Gentofte og Roskilde, hvor mindst 67 procent af borgerne vurderer indsatsen som tilfredsstillende.

Knap så tilfredse med deres borgmester er borgerne i Hillerød Kommune. Her sidder Dorte Meldgaard fra De Konservative i borgmesterstolen.

Spørger man hende selv, kan hendes position som borgerlig borgmester med et rødt bagland være skyld i den manglende opbakning.

Hun afviser dog ikke, at en manglende forståelse for borgerne i kommunen kan være en del af forklaringen.

- Jeg har gjort det på min måde, som jeg tror på. Helt objektivt har jeg svært ved at sige, at det går dårligt. Vi har en høj trivsel i kommunen, siger Dorte Meldgaard, der trods modgang håber på at blive genvalgt.

Borgere fra henholdsvis Stevns, Halsnæs, Odense og Ringkøbing-Skjern er ud over hillerødanerne blandt de mest utilfredse med borgmestrenes indsats.

Ifølge kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch bliver en borgmesters popularitet grundlagt af to ting - dels af egne præstationer og personlighed og dels af modstanderens.

- Nogle mennesker har bare en vindende og populær personlighed, der fungerer som topfigur. Andre kan i stedet være rigtig dygtige toere, men middelmådige ettere, forklarer Roger Buch.

Af den grund mener forskeren, at det kan være svært at forudsige og forklare, hvorfor nogle politikere er mere populære end andre.