Odense genåbner 81 byggesager efter embedsmisbrug

Sagerne er alle behandlet af tre medarbejdere og er kendetegnet ved, at de er blevet behandlet i et firma, som to medarbejdere grundlagde ved siden af deres arbejde på kommunens byggesagskontor.

Oprindeligt var et firma, der lavede termografering af huse, men reelt byggesagsbehandlede de sager, der senere endte i selv samme afdeling i kommunen, hvor de selv arbejdede, oplyser DR Fyn.

Kommunen understreger, at der ikke nødvendigvis er begået fejl i sagerne.

- Men der kan være op mod 81 sager behæftet med et grundlæggende habilitetsproblem, hvor der kan rejses tvivl om, hvorvidt inhabiliteten hos sagsbehandleren har haft indflydelse på sagens behandling. Derfor vil vi genåbne disse 81 sager, siger Anne Velling til DR Fyn.

Advokaterne bag undersøgelsen har lavet stikprøver af 16 af de 81 sager. Her viser det sig, at foruden inhabilitet så er der også formelle fejl i flere af sagerne - blandt andet tilfælde af manglende partshøring af en nabo.

I sin rapport skriver advokatfirmaet, at hvis en fornyet gennemgang viser, at inhabiliteten har været væsentlig, for at byggetilladelsen blev givet, så skal den anses for ugyldig, og den vil så bortfalde.

Det kan i nogle tilfælde også komme på tale at nedrive bygninger, hvis byggetilladelsen er givet til en borger, der godt vidste, at han ikke kunne få den, medmindre han betalte for at komme foran i køen.

Kommunen bortviste og politianmeldte i august en medarbejder på grund af embedsmisbrug, og kort tid efter blev yderligere to medarbejdere fra samme kontor i kommunen fyret, fordi kommunen mener, at de også har begået embedsmisbrug ved at hjælpe ham.

Ifølge advokatundersøgelsen er der ikke andre medarbejdere, der har været involveret i embedsmisbruget.

I første omgang havde kommunen mistanke til 25 sager, hvor der kunne være begået embedsmisbrug.

Men efterfølgende er sagsbunkerne vokset betydeligt til nu 81 sager, hvor medarbejderen eller de to øvrige på kontoret efterfølgende har behandlet dem på byggesagskontoret.

Mistanken har gået på, at sagerne, der er kommet fra medarbejderens eget firma, er kommet foran i køen, når de skulle behandles i kommunen.