Hvis personer, der kan have været udsat for coronavirus i Danmark, nægter at gå i karantæne, kan de tvangsindlægges med politiets hjælp. (Arkivfoto).

OVERBLIK: Virusramte kan tvinges i karantæne

Torsdag blev første tilfælde af det nye coronavirus bekræftet i Danmark.

Siden er yderligere to tilfælde kommet til, og samtlige smittede er frivilligt gået i karantæne.

Hvis personer, der er smittet med det nye virus, eller som mistænkes for at være det, nægter at gå i karantæne, er det muligt at tvinge dem.

Se her hvordan:

* Landets fem regioner har hver en epidemikommission, der vurderer, om epidemiloven skal tages i brug. I kommissionen sidder der blandt andet en politidirektør og en repræsentant for det regionale sygehusberedskab.

* Med epidemilovens paragraf 5 kan kommissionen bestemme, "at enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som må antages at være smittet med en sådan, skal lade sig undersøge af en læge, og at vedkommende om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på et sygehus".

* Hvis man nægter at blive undersøgt, når der er en mistanke om smitte, kan politiet anholde personen og tvinge vedkommende til undersøgelse.

* Epidemikommissionen kan også jævnfør paragraf 6 påbyde personer at gå i isolation eller blive indlagt på et sygehus.

* Hvis vedkommende nægter at gå i karantæne, kan politiet blive involveret. I paragraffens stk. 2 står der følgende: "Efterkommes påbuddet ikke, kan isolation af den pågældende ske ved tvangsindlæggelse på sygehus ved politiets hjælp".

* Flere af dem, der er sendt i karantæne i Danmark på grund af coronavirus, er blevet isoleret i eget hjem. Her må de ikke være i fysisk kontakt med andre.

Kilder: Epidemiloven, DR, Styrelsen for Patientsikkerhed.