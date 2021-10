OVERBLIK: Venstre vil give ældre flere valgmuligheder

* Ældre skal have en "fritvalgsgaranti". Det skal give de ældre mulighed for selv at vælge personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

* Der skal oprettes "friplejehjem" i alle kommuner i Danmark. Et friplejehjem har ikke en driftsoverenskomst med den lokale kommune og kan derfor mere frit indrette servicen. Beboerne på friplejehjem har også mulighed for at købe ekstra ydelser som eksempelvis ekstra rengøring eller gåture.

* Modregningen i folkepensionen skal fjernes, så man kan vælge, om man stadig vil arbejde uden at blive modregnet.

* Fødende skal have mulighed for at vælge en privat fødeklinik. Og de skal have ret til to dages ophold på et barselshotel efter fødslen.

* 1700 flere praktiserende læger skal sikre lægedækning i hele landet, så man kan bosætte sig, hvor man vil og fortsat have en læge tæt på.

* Alle kommuner skal være frikommuner, som i mindre grad er underlagt statslige regler. I dag er der syv frikommuner i Danmark.