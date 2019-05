OVERBLIK: Venstre skal forsøge at genvinde magten

Han vil indædt forsøge at undgå, at denne valgperiode bliver sidste omgang, men meningsmålingerne ser på forhånd ikke gode ud for statsministeren.

Her kan du se, hvordan Venstre vil beholde regeringsmagten:

* Navn: Venstre.

* Partibogstav: V.

* Partileder: Lars Løkke Rasmussen. Født 15. maj 1964 i Vejle. Cand.jur. fra Københavns Universitet, tidligere indenrigs- og sundhedsminister, finansminister og statsminister. Opstillet i Køge valgkreds, Sjællands Storkreds. Medlem af Folketinget siden 1994.

* Statsministerkandidat: Lars Løkke Rasmussen (V).

* Valgresultat 2015: 19,5 procent (2011: 26,7).

* Seneste Voxmetermåling: 19,4 procent.

Vigtigste mærkesager i valgkampen:

* En erfaren statsminister i usikre tider: Uden for de danske grænser er både demokrati, frihed og fællesskaber under pres. Klimaet ændrer sig hastigt. Mennesker migrerer i større grad end tidligere. De usikre tider kræver en erfaren statsminister. Det er Lars Løkke Rasmussen.

* God velfærd kræver en solid økonomi: En sund og solid økonomi giver frihed til, at man kan prioritere fælles velfærd i de kommende år. Derfor vil Venstre arbejde for en solid økonomi, hvor der er styr på indtægter og udgifter, og hvor man arbejder for at rykke endnu flere fra passiv forsørgelse til et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Det skal sikre, at der er råd til at prioritere fælles velfærd.

* Bedre vilkår for patienter og personale: Venstre vil gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Danskerne skal sikres den bedst mulige behandling på sygehusene. Venstre vil investere i flere akutbiler og lokale sundhedshuse samt uddanne 2000 nye sygeplejersker og flere læger.

* En bæredygtig fremtid: Venstre vil passe på miljøet og bekæmpe klimaudfordringerne. Derfor vil Venstre arbejde for rent drikkevand, en million klimavenlige biler, og at ingen nye bybusser og taxier må forurene eller udlede CO2 fra 2025. Venstre vil kæmpe for, at Danmark bevarer den grønne førerposition.

* Udlændinge skal bidrage til fællesskabet. Danmark skal fortsætte med at føre en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvor de, der modarbejder fællesskabet, Venstre går til valg på seks mærkesager, som alle handler om at sikre et Danmark med mere frihed i et stærkere fællesskab:

* Alle skal med: Det går godt i Danmark, hvor der er historisk høj beskæftigelse, der er vækst, og der sker udvikling i hele landet. De gode tider giver Danmark mulighed for at få alle med i fællesskabet. Derfor vil Venstre arbejde for at give alle mulighed for at skabe sig en god og tryg tilværelse. Alle skal med i fællesskabet.

Kilder: Venstre og Ritzau.