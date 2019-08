OVERBLIK: Venstre-bagland er splittet om Løkke i rundspørge

Ritzau har fra tirsdag til fredag spurgt i alt 1172 personer fra Venstres bagland om deres syn på sagen.

I alt 277 personer har valgt at deltage helt eller delvist i undersøgelsen, hvor de er blevet stillet en række spørgsmål.

De adspurgte er medlemmer af hovedbestyrelsen, byrådsmedlemmer (herunder borgmestre), regionsrådsmedlemmer, lokalformænd (vælgerforeningsformænd, kommuneforeningsformænd, regionsbestyrelsesformænd og kredsbestyrelsesformænd).

Således har svarene på spørgsmålene fordelt sig:

1) Skal Venstre efter din mening gå til valg på ønsket om en eventuel SV-regering eller en borgerlig regering?

SV-regering: 28 procent.

Borgerlig regering: 56 procent.

Ved ikke: 16 procent.

2) Deler du Kristian Jensens bekymring om, at Mette Frederiksen (S) kan blive siddende som statsminister i en lang periode, hvis ikke blå blok samler sig om et fælles projekt?

Ja: 47 procent.

Nej: 43 procent.

Ved ikke: 11 procent.

3) Har Kristian Jensen optrådt illoyalt over for Lars Løkke Rasmussen ved at tale for et farvel til et eventuelt SV-samarbejde i et interview med Berlingske?

Ja: 55 procent.

Nej: 31 procent.

Ved ikke: 14 procent.

4) Har Claus Hjort Frederiksen optrådt illoyalt over for Kristian Jensen ved flere gange at sætte Kristian Jensen på plads offentligt?

Ja: 50 procent.

Nej: 38 procent.

Ved ikke: 12 procent.

5) Er du enig med Claus Hjort Frederiksens udtalelser om, at det delte formandskab mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen nu er ophørt? Det er alene Lars Løkke Rasmussen, der som formand tegner linjen for Venstre.*

Ja: 43 procent.

Nej: 40 procent.

Ved ikke: 16 procent.

* Venstre meddelte torsdag, at det er formanden, der tegner partiet politisk, og at der ikke er et formelt formandskab i partiet.

6) Hvem er efter din mening den rette formand for Venstre?

Lars Løkke Rasmussen: 53 procent.

Kristian Jensen: 8 procent.

En tredje: 31 procent.

Ved ikke: 8 procent.

7) Claus Hjort Frederiksen har opfordret Kristian Jensen til at trække sig som næstformand for Venstre. Mener du, at Kristian Jensen bør trække sig?**

Ja: 35 procent.

Nej: 50 procent.

Ved ikke: 15 procent.

** Claus Hjort Frederiksen meddelte torsdag, at han ikke længere mener, at Kristian Jensen bør trække sig som næstformand.

8) Tror du, at Lars Løkke Rasmussen er formand for Venstre ved næste valg?

Ja: 40 procent.

Nej: 39 procent.

Ved ikke: 21 procent.