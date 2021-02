OVERBLIK: Vejen til en rigsretssag

Et flertal i Folketinget vil stemme for, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bliver stillet for en rigsret, hvilket vil være den blot sjette i danmarkshistorien.

Læs mere her:

* Ministre skal tjene folket og svare på en sand og fyldestgørende måde, hvilket kaldes ministeransvar. Ordet minister kommer af latin og betyder tjener.

* Det er op til et politisk flertal, om en politiker skal indbringes for en rigsretssag. Det kan ske, hvis vedkommende har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har handlet i strid med loven.

* Hvis der er mistanke om, at en minister har handlet i strid med loven, kan der nedsættes en undersøgelseskommission af et flertal i Folketinget.

* Når den har undersøgt sagen og skrevet en beretning, skal den behandles af Folketinget. Et udvalg i Folketinget behandler den og vurderer, om der er grundlag for at drage en minister til ansvar.

* Kommissioner ser typisk på hændelsesforløb og ikke skyldsspørgsmål. Folketinget kan derfor spørge uvildige, eksterne advokater til råds for at få en vurdering af sagen.

* Det er til sidst op til et almindeligt flertal i Folketinget, om rigsretten skal nedsættes.

* En rigsret kan bestå af op til 15 højesteretsdommere og et tilsvarende antal politisk valgte medlemmer, som Folketinget udpeger. De er med for at sikre, at den politiske sagkundskab også tæller med.

* Medlemmerne af rigsretten sidder i seks år. Hvis der ikke føres nogen sager, har de ingen aktiv rolle.

* Den tiltalte frifindes, hvis stemmerne står lige, når dommerne skal afgøre sagen.

* Efter loven om ministeransvarlighed kan rigsretten idømme en bøde, hæfte eller fængsel indtil to år.

* Siden oprindelsen i 1849 er det kun sket fem gange, at Folketinget har rejst tiltale mod en minister i form af en rigsretssag. Tre sager endte i frifindelse, en sag endte med én frifundet og én dømt, og den seneste sag endte med dom.

* Det var mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K). Han blev idømt fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid i 1995 for at have hindret tamilske flygtninge i at få deres familier til Danmark.

* Dengang tog sagen over to år.

Kilde: Folketinget.