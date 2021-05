Statsminister Mette Frederiksen (S) under besøg i vaccinationscenteret i Roskilde Kongrescenter.

OVERBLIK: Vaccinationskalenderen har rykket sig 11 uger

Mandag er det endnu en gang udskudt, hvornår danskerne er færdigvaccinerede mod covid-19. Se ændringer her.

Siden december har Danmark modtaget vacciner mod covid-19 og er begyndt at vaccinere borgerne.

I starten af januar kom den første vaccinationskalender, der viste, hvornår myndighederne regnede med, at forskellige aldersgrupper ville være færdigvaccineret.

Det skete med en række forbehold, for både myndighedernes evne til at vaccinere og leverancerne af vacciner spiller ind.

I alt har kalenderen rykket sig ni gange.

Her er et overblik over, hvordan kalenderen er ændret siden januar:

* 8. januar:

Den første kalender bliver lagt frem. Her forventes det, at alle borgere over 16 år er færdigvaccineret i uge 25 - den næstsidste uge i juni.

* 28. januar:

Vaccinationskalenderen rykkes første gang, så alle over 16 år først forventes færdigvaccineret i uge 26, den sidste uge i juni.

Kalenderen bliver rykket, da forventningen til leverancer fra en producent bliver nedjusteret.

* 15. februar:

Flere forventede leverancer fra Pfizer og Moderna betyder, at vaccinationskalenderen fremrykkes, og alle nu igen forventes færdigvaccineret i uge 25.

* 5. marts:

Vaccinationskalenderen ændres mærkbart, da Pfizer leverer langt færre vacciner end ventet.

Samtidig udskydes leverancer fra Johnson & Johnson, og CureVac udskyder forventningen til første leverance fra april til juni.

Alle over 16 forventes nu færdigvaccineret i uge 28, anden uge af juli.

* 11. marts:

Brugen af vacciner fra AstraZeneca sættes på pause efter frygt for sjældne, men alvorlige bivirkninger. Det forsinker vaccinationskalenderen yderligere.

Alle over 16 forventes nu færdigvaccineret i uge 32, anden uge af august.

* 17. marts:

Vaccinationskalenderen fremrykkes markant, så alle forventes færdigvaccineret i uge 29, den næstsidste uge i juli.

Det sker, da man forventer at genoptage vaccination med AstraZeneca og forventer større leverancer end tidligere fra vaccineproducenter.

* 14. april:

Sundhedsstyrelsen beslutter at tage AstraZeneca helt ud af vaccinationsprogrammet og sætter vaccinen fra Johnson & Johnson på pause.

Det udskyder tidspunktet, hvor alle over 16 år er vaccineret, til uge 31, den første uge i august.

* 3. maj:

Sundhedsstyrelsen fjerner også vaccinen fra Johnson & Johnson fra vaccinationsprogrammet på grund af sjældne, men alvorlige bivirkninger. Samtidig bliver leveranceplaner opdateret.

Det betyder, at vaccinationskalenderen forsinkes. Alle over 16 forventes nu færdigvaccineret i uge 33, næstsidste uge i august.

* 10. maj:

Sundhedsstyrelsen ændrer forventningen til, hvornår vacciner fra CureVac vil ankomme.

Vaccinationskalenderen forsinkes igen, så alle over 16 år nu forventes færdigvaccineret i uge 34, den sidste uge i august.

* 31. maj:

Godkendelsen af CureVac-vaccinerne trækker ud, og Moderna leverer færre end ventet.

Dermed står Danmark til at modtage færre vacciner, og vaccinationskalenderen forsinkes igen.

Ifølge Ritzaus oplysninger forsinkes vaccinationskalenderen, så alle over 16 først forventes at være vaccineret i anden uge af september.