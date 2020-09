OVERBLIK: Våbensmugleren der udløste diplomatisk krise

Både by- og landsret har afvist udlevering. Mandag har de to lande indgået et grønt partnerskab, som er et tegn på bedring af forholdet mellem de to lande.

Få et overblik over sagen her:

* Natten til 18. december 1995 flyver danskeren Niels Holck sammen med en britisk våbenhandler og fem russiske besætningsmedlemmer et propelfly over Purulia i den indiske delstat Vestbengalen.

* Fra flyet kaster de i faldskærme knap fem ton våben tiltænkt en sekt på landjorden ud i mørket, før de fortsætter til Thailand.

* På hjemturen tvinges flyet ned i Indien af kampfly, og alle andre end Niels Holck bliver anholdt og får fængselsdomme.

* Det lykkes danskeren at flygte til Nepal, hvorfra han rejser hjem til Danmark i begyndelsen af 1996.

* Via Interpol udsender Indien en anholdelsesbegæring på Niels Holck, der i Indien er kendt under sit alias Kim Davy.

* 20. marts 1996 udfærdiger den indiske efterretningstjeneste CBI et anklageskrift i sagen.

* Da Danmarks nye terrorlovgivning i 2002 åbner mulighed for udlevering af egne statsborgere til lande uden for Norden, begærer Indien formelt Holck udleveret.

* Justitsministeriet beslutter efter mere end syv år i tænkeboks 9. april 2010 at imødekomme indernes ønske, og Niels Holck bliver anholdt.

* 10. april 2010 fremstilles han i grundlovsforhør i Hillerød og varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at han kan forblive på fri fod mod at aflevere sit pas og jævnligt møde til kontrolvisit hos politiet.

* Først erklærer byretten og derefter landsretten, at en udlevering vil være ulovlig. Det er for usikkert, om Niels Holck vil blive udsat for tortur i Indien. Rigsadvokaten går ikke videre med sagen til Højesteret.

* Januar 2019: Sagen førte til et bundfrossent forhold mellem Indien og Danmark, men under et besøg i Indien fastslog daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at forholdet nu er ved at tø op.

* 22. februar 2019 skriver Politiken, at Rigsadvokaten i 10 måneder har haft hemmelige forhandlinger med indiske myndigheder om, hvordan Niels Holck kan udleveres.

* 29. september indgår Danmark og Indien et grønt samarbejde.

Kilder: Ritzau, Politiken.