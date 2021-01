OVERBLIK: Udredning har kigget coronaforløb i sømmene

Forud for nedlukningen 11. marts 2020 var sundhedsmyndighederne ikke enige i, at der var sundhedsfaglig grund til at lukke skolerne, daginstitutionerne og ungdomsuddannelserne.

Den uenighed blev ikke "kommunikeret klart" på pressemødet 11. marts, står i udredningsgruppens rapport. Der står videre:

- Tværtimod bliver det på pressemødet af regeringen med statsministeren i spidsen fremstillet sådan, at nedlukningen af aktivitet i blandt andet daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling.

- Den redegørelse for forløbet op til nedlukningen, som er givet i kapitel ni i denne udredning, giver ikke støtte til den formulering, som statsministeren bruger på pressemødet 11. marts 2020.

* Styrelses forbehold ved epidemilov blev ikke givet videre.

Da Folketinget 12. marts skulle tage stilling til en ny meget gennemgribende epidemilov, blev Sundhedsstyrelsens forbehold over for dette ikke i tilstrækkelig grad videregivet til Folketinget.

I en høring fredag kaldte formanden for gruppen bag udredningen, professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen, lovgivningen for "meget, meget vidtgående."

* Brostrøm undgik gerne pressemøder.

Udredningsgruppen noterer, at der er "flere eksempler" på, at Sundhedsstyrelsen direktør, Søren Brostrøm, forsøgte at slippe for at deltage på pressemøder med politiske tiltag.

- Det samme gælder i øvrigt for ledelsen i Statens Serum Institut, om end der ikke her ser ud til at have været en tilsvarende intern diskussion om deltagelsen, skriver gruppen videre.

* Uenighed starter i januar.

Allerede i januar er Statsministeriet og sundhedsmyndighederne uenige om, hvilken risiko udbruddet af coronavirus i Kina udgør.

Statsministeriet har ifølge udredningen en opfattelse af "en potentiel meget risikabel udvikling kan være undervejs."

Med departementschef Barbara Bertelsen i spidsen "udfordrer" statsministeriet sundhedsmyndighedernes vurdering.

Sundhedsmyndighederne vurderede ifølge udredningen frem til 27. februar, at "risikoen for smittespredning til Danmark er lav, og forventningen er på denne baggrund, at covid-19 vil have få og mindre konsekvenser for Danmark."

* Mette Frederiksens magtfulde højre hånd spillede nøglerolle.

Allerede fra januar spiller Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, en hovedrolle. Med hende "i spidsen udfordrer" statsministeriet sundhedsmyndighedernes vurderinger af risikoen ved coronavirussets udbrud.

Natten til 11. marts er det også Bertelsen, der sender en mail til Justitsministeriets departementschef om en artikel i Ekstra Bladet med rejsende, der er frustrerede over, at regeringen anbefaler at undgå offentlig transport i myldretid:

- Se reaktionerne - var det samme i TV-Avisen. Vi har ikke tid til at eksperimentere. Det må lukkes helt ned så. Så giver det også sig selv, at folk ikke kan komme på arbejde ..."

* Regeringens forsigtighed øgede risiko for unødige aflysning af operationer.

I udredningen står, at regeringen ved at forvente og forberede sig på det værst tænkelige coronascenarie tog "en række beslutninger undervejs, der øger sandsynligheden for, at den igangsatte aktivitetsreduktion vil blive uhensigtsmæssigt stor."

Aktiviteten, der her henvises til, er i sundhedsvæsnet, og den er rettet mod opmærksomheden på andre sygdomme.

Det er sket i en sådan grad, at gruppen bag udredningen anbefaler, at man i et eventuelt kommende tilfælde med en epidemi i højere grad har blik for alle patientgrupper, end tilfældet har været her.